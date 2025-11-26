中鋼引領產業升級 獲十大永續典範企業獎

▲ 中鋼第9度榮獲TAISE 2025台灣企業永續獎(TCSA) 最高榮譽之「台灣十大永續典範企業獎」、4項單項績效獎、2項「永續報告書」獎，由中鋼總經理陳守道（右）接受TAISE簡又新董事長（左）頒獎。（圖／中鋼提供）

中鋼近年來面對整體大環境挑戰，推動「二軸三轉」經營策略，包括「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」兩大主軸與低碳、數位及供應鏈轉型工作。中鋼今（26）第9度榮獲台灣企業永續獎最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」，由中鋼總經理陳守道總經接受台灣永續能源研究基金會董事長簡又新頒獎。

在低碳轉型推動方面，中鋼增加製程餘熱回收機制、提昇餘熱回收效率、提高能源效率、汰換老舊設備與導入AI技術；2018年至2024年期間完成1,281件減碳措施，累積減碳量達151.57萬公噸/年。另，中鋼積極開發高再生比鋼材，截至今年共取得14張UL 2809證書，鋼種涵蓋熱軋、冷軋、鍍鋅、條線及電磁鋼等，中鋼今年上半年高再生比鋼材接單量約3萬公噸，較去年同期成長約26%。

在數位轉型推動方面，中鋼因應AI快速發展，2023年把原有的「智能產銷委員會」改組為「數位轉型推動小組」，透過跨部門合作方式，不僅在煉鐵、煉鋼、軋鋼等產線上開發各式各樣的智慧化模組，也讓AI技術在鋼品銷售、運輸及儲放等業務面上落地應用，至今已推動近500件AI專案，累積效益高達20億元。

在供應鏈轉型推動方面，中鋼開發高技術含量、高產業效益及高附加價值的精緻鋼品，包括「高值手工具鋼」、「高功能結構鋼」、「跨世代車用鋼」及「超能效電磁鋼」等，中鋼今年上半年精緻鋼品銷售量約43萬噸，較去年同期約成長15%，並持續採取主動式技術行銷方式，引領用鋼產業升級轉型。

中鋼第9度榮獲台灣企業永續獎（TCSA）最高榮譽之「台灣十大永續典範企業獎」，並在單項績效類別獲得「氣候領袖獎」、「高齡友善領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「循環經濟領袖獎」。同時，中鋼在永續報告書獎項中分別獲得TCSA「白金級獎」及全球企業永續獎（GCSA）「銀獎」肯定，由陳守道總經理接受TAISE簡又新董事長頒獎。

另外，中鋼近日也獲得BSI頒發「ESG永續發展領航獎」，由生產部門吳榮輝助理副總經理接受BSI全球人本暨社會永續發展總監Kate Field頒獎，顯示中鋼致力永續發展，累積豐碩的ESG成果，深獲國內外公正評比機構高度肯定。

