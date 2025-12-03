中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了

上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股」的人來說，心情應該都不輕鬆，事實上若仔細觀察把現況、風險及未來可能的出路，會發現中鋼已非10年前大家熟悉的那個中鋼了。

台灣老字號企業中鋼近日股價表現疲軟，上月中旬一度跌到17.6元，創下近10年來新低，但股東人數仍持續攀升，超過130萬人。對於為何股價下跌，股人阿勳指出，中鋼目前面臨四面夾殺，一是中國鋼鐵產能嚴重過剩，鋼價殺到接近成本，外銷報價被壓著打；再者是東南亞陸續興建新鋼廠，上游到下游一條龍，吞食中鋼原本熟悉的出口市場；三，美國高關稅讓外銷價格撐不住，內銷則要跟低價進口鋼材拚；最後一點則是，潛在的碳稅風險恐怕吃掉全部獲利。而這也讓中鋼今年第2季開始轉虧，營運出現明顯壓力。

中鋼股價疲弱股東不減反增？銅板價、老牌、贈品成關鍵

至於為何股東人數持續增加？股人阿勳列出中鋼頗受散戶青睞3點原因，首先是股價跌成「銅板股」，很多人覺得「夠便宜了，撿一下應該不會錯太多」；再者，國人對中鋼這種老牌公司，有一種「不會倒」的安全感；三是配息雖不多，但中鋼股東會贈品則很出名，如黑熊螺絲起子、鈦環保餐具、雨傘等，形同是禮物+定存的組合包。他進一步說，政府對中國鋼品課反傾銷稅，但這樣的政策更像「止血」，短期確實有助為中鋼在國內市場爭取喘息空間，但問題關鍵在於全球鋼鐵整體還是供過於求，價格很難有反彈，因此若只靠關稅保護，等下一輪景氣不好或政策一改，中鋼的壓力還是會回來。

對於中鋼的未來能靠「靠什麼翻身」？股人阿勳點出兩大面向，一是產業，包含淨零轉型、低碳製程、循環經濟等，都是鋼鐵業未來能不能活得好的關鍵；二是技術，中鋼開始投入低碳冶金、智慧製造等，且與日本產學界合作，以求在新一代製程與高值化鋼材上找突破口，雖短期然無法反映在EPS上，但仍攸關未來5到10年的競爭力。 最後，對於股民最關心的是否還能「上車」，他則建議，若手上已持有或正猶豫要不要「撿便宜」，可先檢視幾個問題。

股人阿勳指出，首先是買中鋼是為了短線反彈，還是願意一起熬過可能5年起跳的整個景氣循環？是否接受得了 EPS 可能還會很醜、股價可能再進一步下跌？最後一點，是否相信中鋼真的有能力、也有決心在低碳與高值化上轉出一條新路。股人阿勳總結，中鋼過去是「反正不會倒、放著領股利」的邏輯，但如今鋼市競爭已經完全不同，中鋼不一定永遠是那個穩穩的「定存股」，而更像是一家正在考大轉型的景氣循環公司。

