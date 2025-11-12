中鋼斥資10.4億元 推動設備汰舊換新

中鋼董事會通過兩項重大汰舊換新計畫案，估計共投資新台幣10.4億元。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼今(12)日召開第19屆董事會第3次會議，通過兩項汰舊換新計畫案，估計將共投入10.4億元，中鋼表示，兩項計畫案均於明年一月一日展開，完成後具提升產品品質及降低生產成本等效益。

中鋼通過的議案有煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫核議案，中鋼表示，為提升產品品質、提高設備穩定性以增進生產彈性，通過投資新臺幣6.4億元進行煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫，計畫期間自2016年1月1日起至117年6月30日止，為期2年6個月。

廣告 廣告

另項為軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫核議案，為降低生產成本，提升生產效率及強化接單彈性，通過投資新臺幣4億元進行軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫，計畫期間自2026年1月1日起至117年12月31日止，為期3年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

世界最強護照冠軍出爐！台灣排名曝 大馬竄升第3網民歡呼大贏美國

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

台灣NO.1！醫療系統領先全球 外媒還點名這些國家

Costco最不受歡迎的5款電子產品 用戶評價幾乎全是負評

