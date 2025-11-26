中鋼榮獲「台灣十大永續典範企業獎」等8大獎

財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）昨（廿六）日假台北圓山大飯店舉辦二○二五全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮，中鋼第九度榮獲台灣企業永續獎(TCSA)最高榮譽之「台灣十大永續典範企業獎」，並在單項績效類別獲得「氣候領袖獎」、「高齡友善領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「循環經濟領袖獎」；同時，中鋼在永續報告書獎項中分別獲得TCSA「白金級獎」及全球企業永續獎（GC-SA）「銀獎」肯定，由陳守道總經理接受TAISE簡又新董事長頒獎。另外，中鋼近日也獲得BSI頒發「ESG永續發展領航獎」，由生產部門吳榮輝助理副總經理接受BSI全球人本暨社會永續發展總監Kate Field頒獎，顯示中鋼致力永續發展，累積豐碩的ESG成果，深獲國內外公正評比機構高度肯定。（見圖）

中鋼近年來面對整體大環境挑戰，擘劃「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」願景，推動「二軸三轉」經營策略，包括「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」兩大主軸與低碳、數位及供應鏈轉型工作。在低碳轉型推動方面，中鋼致力落實多元減碳措施，包括增加製程餘熱回收機制、提昇餘熱回收效率、提高能源效率、汰換老舊設備與導入AI技術等，二○一八年至二○二四年期間完成一千二百八十一件減碳措施，累積減碳量達每年一百五十一.五七萬公噸；另，中鋼積極開發高再生比鋼材，截至今年共取得十四張UL2809證書，鋼種涵蓋熱軋、冷軋、鍍鋅、條線及電磁鋼等，中鋼今年上半年高再生比鋼材接單量約三萬公噸，較去年同期成長約26%。

在數位轉型推動方面，至今已推動近五百件AI專案，累積效益高達二十億元新臺幣。在供應鏈轉型推動方面，中鋼極力開發高技術含量、高產業效益及高附加價值的精緻鋼品，包括「高值手工具鋼」、「高功能結構鋼」、「跨世代車用鋼」及「超能效電磁鋼」等，中鋼今年上半年精緻鋼品銷售量約四十三萬噸，較去年同期約成長15%，並持續採取主動式技術行銷方式，引領用鋼產業升級轉型。

在公司治理推動方面，中鋼於二○二一年二月在公司治理暨永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長擔任負責人，每季召開會議監督氣候變遷議題，並定期向董事會報告進度；中鋼參考多家國外鋼廠作法及世界頂尖鋼鐵製程及設備工程公司之專業建議，嚴謹完成短、中、長期的碳中和路徑規劃。