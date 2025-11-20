中鋼構業務主辦大貪1.3億 雄檢起訴求刑16年 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

中鋼公司的子公司「中鋼構」爆發員工集體向承包廠商拿回扣的不法弊案，工程案業務主辦謝姓組長夥同張姓等4名工程師，利用職務之便，將經手主辦承攬工程案發包予指定廠商，再由廠商浮報、虛增工程款，從中收取巨額回扣，多年來共詐得1億3418萬餘元，高雄地檢署今（20）日依加重詐欺、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴謝姓組長等11人，並具體求處謝某16年徒刑、其他中鋼構人員分別3到10年不等徒刑。

檢方起訴指出，謝姓組長與張姓、林姓、陳姓等4名工程師、工地主任合謀，找來承攬中鋼構的沈姓、陳姓工程吊裝公司負責人及萬姓業者，由沈男、陳男虛報吊裝工項及噸數，藉此向中鋼構浮報款項。

等到順利請款後，沈、陳、萬3人再透過沈、萬經營的公司以不實名目，將約定之回扣輾轉 匯款至謝姓組長的張姓妻子及張女的曾姓友人名下金融帳戶，再由告張女、曾某提領款項交付予謝男， 並與被告張、林、陳、陳等人朋分回扣款項，使中鋼構公司因受有1億3418萬9983元之損失。

檢察官審酌謝、張等人身為中鋼構公司工程師，明知鋼構乃大型建築量體之最重要安全支柱，卻毫無工程倫理意識，僅為個人一己貪欲，即以偽造文書、填製不實會計憑證等白領犯罪方式，遂行詐欺取財、背信、洗錢之犯行。

又中鋼構公司為政府投資的官股國營企業，被告等人犯行不僅造成公司嚴重財務損失，且波及損害無辜投資大眾之股價評估及政府投資，更因本次查獲相關工程包含購物中心、新建商辦及住宅等建築大樓，且地點遍及全國各地，影響深遠，足見渠等完全漠視對於所承辦並出料鋼構施工之工程品質。

檢察官認為，被告等人取得超過1億3400萬餘元以上之鉅額不法利益，而被告謝某與其配偶張女，更將犯罪所得隱瞞層層洗錢，用於投資購置多達多間高價豪宅及投資土地。

被告等人雖已坦承部分犯行，但考慮犯罪動機、持續時間、手段型態及造成的潛在可能危害，仍有相當金流未能查悉之黑數各等情節，縱將所查扣不動產拍賣仍無損已成立之嚴重損害，實不宜輕縱。

檢察官因而建請法院參佐被告等人分別之犯罪所得及罪數，從重判處謝某有期徒刑16年，併科罰金500萬元，並從重判處張某有期徒刑10年，併科罰金200萬元。至被告林、陳、陳等3人則建請法院分別判處3年、3年8月及4年8月不等之有期徒刑，以為警懲。

