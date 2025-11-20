中鋼構爆貪腐！工程師浮報工程案撈走逾1.3億黑錢

中鋼集團子公司中鋼構爆發貪腐案。截自中鋼構官網



中鋼集團子公司中鋼構爆發貪腐案，檢調查出謝姓業務組長自2015年起勾結4名工程師，透過浮報工程、虛增施工品項及不實驗收，向下游廠商收取回扣，10年累積不法所得逾1.34億元。並層層洗錢購置豪宅與土地，行為波及官股企業財務、投資大眾與政府形象，涉及全台多項建案，檢方依詐欺、背信、洗錢等罪起訴11人並求處重刑。

檢方指出，中鋼構謝姓工程師自擔任工程業務主辦後，即在遠雄林口OUTLET、遠雄01大樓、富邦市政豪庭及富邦長春飯店等建案中，增列不存在的工程項目，提高工程預算，再向下游廠商索取回扣。

廣告 廣告

謝男於2019年升任業務組長後，帶領4名工程師對39個建案的安全網租賃項目進行不實驗收，協助廠商順利請款，回扣經由妻子張女及友人銀行帳戶層層轉交，再按比例分給團隊。

檢調追查發現，謝男與張女將犯罪所得投資豪宅及土地，犯罪時間長達10年，部分金流仍未完全查明。

檢方強調，中鋼構為官股企業，行為造成公司重大財務損失，影響遍及全台多項商辦、住宅及購物中心建案，並依詐欺、背信、洗錢等罪將謝男與相關工程師11人起訴，建請法院對謝男判16年徒刑並科罰金500萬元，其餘工程師則求處3年至10年不等刑期。

更多太報報導

挺政院版財劃法 綠高市黨部轟藍白版倉促！點名柯志恩、陳菁徽別再護航

表態支持政院版財劃法... 陳其邁駁遭賴清德、卓榮泰修理 喊「不要連3錯」

高雄垃圾山連環爆！ 陳其邁怒嗆「一個都跑不掉、除惡務盡」