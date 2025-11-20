中鋼構特定員工與廠商涉不法情事遭檢察官起訴 中鋼構將提告求償

針對媒體報導中鋼構特定員工與廠商涉嫌不法情事19日遭臺灣高雄地方檢察署偵查終結提起公訴案件，共11人,其中5名是中鋼構員工,其他為廠商,估計不法所得約1.3億元,卻重創該公司形象。中鋼構獲悉後鄭重表示,這些涉法員工除了免職外,並已委請律師調閱相關資料,將正式提告求償,追回不法所得。

據了解,中鋼集團子公司中鋼構的謝姓業務組長帶著公司5名工程師，從2015年起承攬富邦、遠雄建設等公司建案，先以浮報工程項目在建案預算中灌水，再從下游發包廠商收取回扣，導致中鋼構獲利受損；檢調獲報追查，發現他們竟收了高達1億3千多萬元的款項，還買了多間豪宅、土地，謝男等人坦承犯行，被檢方依詐欺、背信等罪起訴，並向法院求處16年以上重刑。

中鋼構對於媒體報導该公司業務單位前組長謝佰祿先生等人員與廠商，因涉嫌貪瀆背信案遭高雄地方檢察署偵查終結提起公訴一事，表達最嚴正的關切與遺憾。該案進入司法偵查階段之初，該公司即全力配合檢調偵查，並由稽核獨立單位啟動調查程序及向獨立董事報告，除了已將涉案事實明確的同仁全數予以免職外，亦將對涉案廠商釐清案情及依公司規定與合約辦理。

中鋼構強調,該公司向來秉持最高標準的誠信原則與公司治理，對於任何不法行為絕不容忍。除了已進行的處置外，該公司亦已委任律師，持續密切關注司法審理結果，後續更將視涉案情節與事實，追究相關涉案人員及廠商的刑事與民事等責任，絕不寬貸。

經該公司初步評估，此一事件目前對公司的財務及業務營運尚無重大影響。該公司將持續密切關注案情發展，並將嚴格遵守相關法令規定，必要時即時揭露後續相關資訊。 本公司將以此事件為鑑，全面檢討並強化業務流程、採購發包與工程執行等關鍵環節的內部控制與管理機制，嚴格要求所有員工遵守公司規範與法令，以杜絕類似事件再次發生，確保公司營運穩健，並維護所有股東與利害關係人的權益及公司聲譽。

