中鋼構組長內神通外鬼吞1.34億巨額回扣 坐擁高雄7豪宅房地爽過日
上市公司中鋼構爆發重大舞弊案，檢調查出，該公司業務組長謝佰祿勾結同事及廠商，利用中鋼構承攬各重大工程案機會，以浮報工程金額再予不實驗收等方式收受廠商回扣，多年來共詐得1億3418萬餘元。高雄地檢署分別在今年7月、10月間執行兩波大規模搜索羈押謝男，查扣他名下多間豪宅及上千萬元現金，今再依加重詐欺及洗錢等罪嫌起訴謝佰祿等11人，並具體求刑3年至16年不等。
檢察官認為，中鋼構為政府投資的官股國營企業，承攬工程遍及全國，謝佰祿及同案被告張正和、林青鋒、陳仁展、陳章倫等人身為中鋼構工程師，明知工程類型涉及公共安全，卻漠視工程品質假借職務收受鉅額回扣，牟取上億元不法利益後朋分花用；其中謝佰祿夫妻檔還將犯罪所得隱匿、層層洗錢用購置多間豪宅，絕不能輕縱，因此對謝男具體求刑16年。
雄檢查出，中鋼構工程案業務主辦謝佰祿及工地主任張正和，涉嫌勾串工程師林清鋒、陳仁展、陳章倫等人，利用經手主辦承攬工程案的職務之便，將工程發包給指定的外部廠商後，以浮報工程總金額、虛增施工品項數量溢估等方式，向廠商收取鉅額回扣。
起訴書指出，謝佰祿等人收受回扣過程中，會由工地主任張正和及工程師林清鋒、陳仁展、陳章倫等人進行不實驗收，以協助廠商順利請款，等工程款入袋，廠商再利用各種名目將約定好的回扣款項輾轉匯款，進入謝佰祿之妻張貽雯及人頭曾姓男子名下的金融帳戶，再由謝佰祿與張正和等同事朋分。
更多鏡報報導
萬華盲翁遭砍297刀慘死租屋處 兇嫌當庭道歉！家屬「摀耳」不願接受
歐洲高檔保養品玫瑰水竟是毒 跨國運毒新手法曝
快訊／晨泳驚魂記！男困青潭堰沙洲30公尺外 消防急派13車24人救回
其他人也在看
中鋼構業務主辦大貪1.3億 雄檢起訴求刑16年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 中鋼公司的子公司「中鋼構」爆發員工集體向承包廠商拿回扣的不法弊案，工程案業務主辦謝姓組長夥同張姓等4名工程師，利用職務之便，將經手主辦承攬工程案發包予指定廠商，再由廠商浮報、虛增工程款，從中收取巨額回扣，多年來共詐得1億3418萬餘元，高雄地檢署今（20）日依加重詐欺、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴謝姓組長等11人，並具體...匯流新聞網 ・ 19 小時前
中鋼構特定員工與廠商涉不法情事遭檢察官起訴 中鋼構將提告求償
針對媒體報導中鋼構特定員工與廠商涉嫌不法情事19日遭臺灣高雄地方檢察署偵查終結提起公訴案件品觀點 ・ 21 小時前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 8 小時前
中鋼構爆貪腐！工程師浮報工程案撈走逾1.3億黑錢
中鋼集團子公司中鋼構爆發貪腐案，檢調查出謝姓業務組長自2015年起勾結4名工程師，透過浮報工程、虛增施工品項及不實驗收，向下游廠商收取回扣，10年累積不法所得逾1.34億元。並層層洗錢購置豪宅與土地，行為波及官股企業財務、投資大眾與政府形象，涉及全台多項建案，檢方依詐欺、背信、洗錢等罪起訴11人並求處重刑。太報 ・ 22 小時前
中鋼構業務組長偕4主任涉收回扣 雄檢起訴11人
（中央社記者洪學廣高雄20日電）上市公司中鋼構謝姓業務組長與4名工地主任，10年來藉浮報金額等助包商謀取價差再收回扣，致公司受損1億多。雄檢依加重詐欺、背信等罪起訴11人，建請重判謝男16年。中央社 ・ 23 小時前
手法跟太子集團相同！中鋼構組長「10年洗1.3億」遭求刑16年 豪宅全靠回扣養成
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導中鋼構前業務組長謝佰祿遭控長達10年以假工程、灌水預算及向包商收取回扣等手法，藉此洗出超過1億3000萬元黑錢，手法與...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
找到了！台股狂瀉一度超過千點的元凶 黃仁勳輝達惹的禍
美股再度上演「AI 恐慌時刻」。即使輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳強調AI並非泡沫，但華爾街對於「AI是否漲過頭」的疑慮仍在持續發酵。外界原以為這波回檔與非農就業數據強勁、12月降息機率下降有關；但市場最新討論已將矛頭指向輝達本身，認為它才是拖累費半重挫4.77%、台股今（21）日一度大跌千點的主因，後「稍微」收斂、但終場收盤還是狂跌991.42點，收在26434.9點，27000點再度失守。鏡報 ・ 1 小時前
無視紅燈硬闖路口！男子遭左轉車撞倒地不起
無視紅燈硬闖路口！男子遭左轉車撞倒地不起EBC東森新聞 ・ 1 天前
陸籍女遊客半裸陳屍峇里島青年旅社 同晚至少10房客送醫！疑似為除蟲釀中毒事件
綜合外媒報導，這起事件發生在印尼峇里島倉古區的青年旅社「Clandestino Hostel」。由於該旅社入住一晚房價僅需9美元（約新台幣280元），因此頗受手頭不闊綽的年輕旅客青睞。據了解，死者德琴左戈（音譯，Deqing Zhuoga）在8月31日深夜出現嚴重不適，嘔吐不止。該旅社夜班職...CTWANT ・ 18 小時前
八仙樂園資深員工遭撞死 女駕駛依《過失致死罪》起訴
【緯來新聞網】一名李姓女駕駛今年2月中旬行經八里區中山路三段與人行道交會處，雖在號誌轉為綠燈後前行，緯來新聞網 ・ 1 天前
捲家寧風波回應？ 炎亞綸迎40歲生日 嘆「這一年禍不單行」
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與家寧的官司尚未落幕，男星炎亞綸也捲入其中，被影射是家寧的「公關軍師」，但他遲遲未回應，今(20)日則分享40歲生日心境，坦言這一年有的沒的事很多，可謂禍不單...華視 ・ 22 小時前
美國駐聯合國副大使提名人布魯斯 (圖)
美國資深媒體人、前國務院發言人布魯斯（右）獲總統川普提名為美國駐聯合國副大使，19日出席聯邦參議院外交委員會舉行的任命聽證會。中央社 ・ 1 天前
洗錢犯坐牢還寫信「遙控」洗錢 矯正署：無特殊待遇
綽號「鴨哥」的男子劉秉宏因涉犯洗錢罪，日前被高雄地檢署起訴。誇張的是，劉男另案服刑期間，竟以寫信方式「遙控」在外的手下繼續洗錢，金額高達50億餘元，也讓外界質疑，監所單位是否疏於控管。對此，法務部矯正署表示，國家法令給予收容人通信基本隱私保障，監所皆依規定辦理，劉男並未受到特殊待遇，如涉不法，一律嚴懲並送交檢調究辦。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
萬金「青銀共影」攝影展 全台最資深天主堂提供老照片
台灣最古老的天主堂是在屏東萬巒鄉的萬金聖母聖殿，萬金社區發展協會今年將舉辦「時光映萬金：復古風青銀共創影像展」，下個月將配合耶誕節在天主堂舉辦，協會日前舉行前導展，萬金村長、社區發展協會理事長潘譽仁說，感謝天主堂提供許多珍貴老照片，呈現萬金聚落多層面的人文內涵與文化保存成果。自由時報 ・ 1 天前
咖啡買50送50最後一天優惠 超商美式第2杯10元
7-11超商優惠，CITY PRIMA水果冰磚美式系列任選第2杯10元。家樂福APP線上購物inlove Café美式/拿鐵買50杯送50杯今（21日）活動最後一天！中天新聞網 ・ 7 小時前
統一併購家樂福2年「突爽降10億元交易款」原因曝光
統一企業（1216）和統一超商（2912）於18日發布重訊公告，指出併購家樂福的股權交易進行最終核算後，確認交易價金為9.7億美元（約新台幣302.3億元），相較在2023年交割時的10.02億美元（約新台幣311.6億元）金額調降約10億元左右，但家樂福也要退回這筆交易款給統一集團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 小時前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝民視影音 ・ 1 天前
車停2天沒發動 開門驚見陌生男倒後座已身亡
花蓮縣 / 綜合報導 離奇命案，發生在花蓮吉安！64歲男子，17日上午，跑到派出所問路，說要去營造廠找朋友，沒想到進了廠區之後，就再也沒走出來！直到隔天一早，工廠老闆準備開車的時候，門一打開就聞到濃濃惡臭，轉頭一看，才發現有陌生男子，倒在後座，已經沒了生命跡象！警方到場採證，初步沒有發現外力介入，研判可能是天氣冷，男子上車避寒猝死。 劉姓男子VS.員警說：「營造廠的停車場在哪邊，(什麼營造廠，海濱嗎)，你不要嚇我耶，海濱我怎麼去，(海濱在旁邊啊)。」跑到派出所問路邊和朋友講手機，當時還能清楚對話走路也很正常，員警當下忙工作並沒有放在心上，因為男子一開始手上提著塑膠袋，散步晃進派出所沒不舒服的樣子，還能一路走到旁邊營造廠找朋友，但監視器拍到的卻是他最後身影。曾姓車主VS.員警說：「在哪一個位子，(在後座後座)，後座是不是。」警方趕來怕損傷跡證戴好手套，才敢把車門打開男子倒臥後座，已經沒了呼吸心跳，發現他的人，就是車主，一早開車看到嚇壞了，曾姓車主說：「早上要開車的時候，一上去就聞到腳臭味啊，看後面有人，禮拜天晚上去吃飯回來，晚上回來的啊，就停到現在啦。」警方調查死者是64歲劉姓男子，就住在吉安，到派出所問路當時，說要到附近找朋友走進營造廠，卻再也沒離開過，倒在車上身亡，花蓮縣吉安分局光華派出所所長黃明增說：「經119救護人員到場，查看該名男子已明顯死亡，初步勘驗現場無打鬥痕跡，死者身上也無明顯傷勢，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗。」鑑識人員到場採證，初步看起來，沒有外傷也沒有外力介入跡象，加上案發前一天氣溫開始降低，不排除男子是避寒才躲進車裡，確切死因還要進一步解剖釐清。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前