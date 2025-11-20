中鋼構組長內神通外鬼吞1.34億巨額回扣 坐擁高雄7豪宅房地爽過日

中鋼構組長內神通外鬼吞1.34億巨額回扣，承攬工程包含高雄今年最大建案「富邦凹子底」。翻攝高雄過好日臉書

上市公司中鋼構爆發重大舞弊案，檢調查出，該公司業務組長謝佰祿勾結同事及廠商，利用中鋼構承攬各重大工程案機會，以浮報工程金額再予不實驗收等方式收受廠商回扣，多年來共詐得1億3418萬餘元。高雄地檢署分別在今年7月、10月間執行兩波大規模搜索羈押謝男，查扣他名下多間豪宅及上千萬元現金，今再依加重詐欺及洗錢等罪嫌起訴謝佰祿等11人，並具體求刑3年至16年不等。

檢察官認為，中鋼構為政府投資的官股國營企業，承攬工程遍及全國，謝佰祿及同案被告張正和、林青鋒、陳仁展、陳章倫等人身為中鋼構工程師，明知工程類型涉及公共安全，卻漠視工程品質假借職務收受鉅額回扣，牟取上億元不法利益後朋分花用；其中謝佰祿夫妻檔還將犯罪所得隱匿、層層洗錢用購置多間豪宅，絕不能輕縱，因此對謝男具體求刑16年。

雄檢查出，中鋼構工程案業務主辦謝佰祿及工地主任張正和，涉嫌勾串工程師林清鋒、陳仁展、陳章倫等人，利用經手主辦承攬工程案的職務之便，將工程發包給指定的外部廠商後，以浮報工程總金額、虛增施工品項數量溢估等方式，向廠商收取鉅額回扣。

起訴書指出，謝佰祿等人收受回扣過程中，會由工地主任張正和及工程師林清鋒、陳仁展、陳章倫等人進行不實驗收，以協助廠商順利請款，等工程款入袋，廠商再利用各種名目將約定好的回扣款項輾轉匯款，進入謝佰祿之妻張貽雯及人頭曾姓男子名下的金融帳戶，再由謝佰祿與張正和等同事朋分。



