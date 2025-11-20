「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣

高雄地檢署指揮偵辦中鋼構回扣弊案，查出工程師謝佰祿為首的工程團隊，利用職務之便收回扣超過1.3億元，雄檢偵結起訴11人。（圖／本報資料照片）

中鋼上市子公司中鋼構爆發工程團隊自民國104年起，長期收受巨額回扣1億3400多萬元，將經手工程指定發包，包商再從中浮報工程款、虛增施工品項，從中謀取不法價差。主犯中鋼構業務組長謝佰祿，還以妻子的帳戶層層洗錢購置多間豪宅與土地，案經高雄地檢署偵查終結，依《刑法》加重詐欺、使公務員登載不實偽造文書和洗錢等罪起訴謝佰祿夫妻等11人，並請求法院從重量刑。

雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工程師、下游包商以及協助洗錢的謝妻等涉案人到案說明。

檢方調查，謝男將經手工程指定發包給固定下游包商，再串謀浮報總價、虛增品項，墊高請款金額，所涉建案多為國內知名商場與豪宅，多家知名建商帳單都被灌水。至於下游包商在款項入帳後，再依比例將回扣轉匯至謝妻張女及其友人曾男帳戶，再由謝男與4位工程師按經手工程比例分贓。中鋼構因此受損金額至少1.34億元。

檢方查出，謝佰祿夫妻不僅收取高額現金，還透過洗錢手段，將不法所得購置豪宅與土地，遭檢方依《洗錢防制法》與共同詐欺等罪起訴，其他工程師則依加重詐欺、背信及業務登載不實等罪起訴。

檢方並具體請求法院從重量處謝佰祿有期徒刑16年，併科500萬元罰金；工程師張男10年徒刑，併科200萬元；另3位工程師求刑3年至4年8月不等刑期。

