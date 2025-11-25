中鋼法說》鋼市仍在低檔盤旋 中鋼董座示警「危機就是危機」

在全球景氣遲緩、鋼市遲未見明顯回升之際，中鋼於最新法說會上釋出審慎訊號。董事長黃建智直言，雖然今年可望成為循環谷底，但整體市況依然偏弱，「對明年也不能太樂觀。危機就是危機，如果沒有方法，它不會自己變成轉機。」

鋼市打底但復甦不明 中鋼：不能寄望景氣拉自己一把

根據世界鋼鐵協會（worldsteel）預估，2025年全球鋼材需求將達17.49億公噸、年增0％；2026年有機會進一步回升1.3％。然而，這樣的復甦曲線依舊溫和，且在地緣政治、貿易壁壘與能源成本高企的背景下，恢復速度恐不如過往。

黃建智分析，目前全球鋼市的利多有限，能拉動需求的主要是美國降息、資料中心與公共建設；但他話鋒一轉指出，全球鋼鐵仍面臨供過於求、中國需求萎縮、美歐貿易壁壘加強等多重挑戰，尤其美國232關稅與歐盟CBAM（碳邊境調整機制）持續升級，使台灣鋼材出口更顯艱難。

「一好三壞」情勢不變 鋼市再遭壞消息恐「非常慘」

為形容目前的市況，黃建智用棒球術語比喻：「鋼市是一好三壞，還沒滿球數，但只要再投一個壞球就很慘。」他強調，現階段雖有美國需求支撐，但整體市場仍被三項逆風限制，包括中國疲弱、市場過剩與貿易障礙，「任何一項再惡化，都會壓縮復甦的前景。」

他指出，鋼市結構性調整已不可逆，全球主要國家都朝低碳、高階鋼材邁進，傳統「大量供應、薄利多銷」的鋼鐵模式已不再適用，「全球鋼市變了，中鋼也必須變。」

內外壓力夾擊 中鋼啟動產品轉型不再等待景氣回溫

面對需求低檔、出口受限，中鋼在法說會中再度強調「高價值化」的重要性，未來將持續提升低碳鋼、高強度鋼、電磁鋼片等高附加價值產品比重，並拓展印度、東協、中東等需求成長快的市場，同時將強化與科技產業、資料中心、電動車應用的連結。

黃建智說，中鋼不能只等待鋼市回春，而是要透過產品結構升級，創造新的成長動能，「只有產品變強、毛利變高，我們才有資格談景氣循環。」