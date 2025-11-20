中鋼無鉻化鋼材獲環保標章 攜手下游拓展綠色商機

因應產品無鉻化環保趨勢，中鋼去年開發的「熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼」(Cr-Free Coating Hot-Dip Galvannealed steel，以下簡稱：無鉻化GA鋼材)取得第二類環保標章後，獲得國內客戶諸多肯定，去年內外銷訂單約4,000噸，較前年成長100%。中鋼今(2025)年再以「熱浸鍍鋅無鉻鈍化皮膜鋼」(Cr-Free Coating Hot-Dip Galvanized Steel，以下簡稱：無鉻化GI鋼材)進行申請並通過環境部嚴謹審查，取得第二張第二類環保標章，以促進客戶對環保鋼材的認同與採用，持續攜手下游業者拓展綠色商機。

廣告 廣告

中鋼表示,近年來各國對於產品所含化學物質逐步加嚴管制，例如歐盟於2003年加嚴RoHS(Restriction of Hazardous Substances)規範，加強限制在電子電器設備中使用某些有害成分之外，近期也在REACH(Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) 推動重大修訂，進口至歐盟產品所含六價鉻等相關化學物質，由授權機制轉為限制機制，以加強管理。此外，日本JIS G3302規範也明確管制，公共及民間建築所使用的熱浸鍍鋅鋼材塗料不得含有鉻酸成分，進一步帶動日本無鉻鋼材需求，預計將逐漸擴散至周邊國家，對亞洲地區建材用鋼的選用發揮影響，帶動產業邁向無鉻化新時代。

中鋼指出,無鉻化GA鋼材具備防火、耐高溫與優異烤漆等特性，常用於防火門與鋼製門等產品，同時因其良好的耐蝕性與塗裝性能，也廣泛應用於各類建築材料。中鋼因應產品無鉻化趨勢，將成功開發的無鉻型表面鈍化處理藥劑使用於GA鋼材，去年順利取得國內冷軋塗鍍鋼品類首張第二類環保標章，也獲得客戶諸多肯定及穩定入單，目前中鋼一年無鉻化GA鋼材訂單量約達7,000噸，並持續向下游客戶邀單。此外，中鋼無鉻化GI鋼材近日也通過環境部嚴格審查，成功取得本公司第二張第二類環保標章，該鋼材可廣泛應用於大型建築（屋頂、側牆）、家電、傢俱、戶外用品等，將力助中鋼拓展無鉻化鋼材銷量，支持下游客戶升級轉型。

圖說：中鋼無鉻化GI鋼材獲得第二張第二類環保標章（圖片來源/中鋼提供）

中鋼秉持「產業升級、材料先行」的理念，以客戶需求為導向，生產的無鉻化GA鋼材及GI鋼材皆依CNS8886標準進行鋼材試片鹽水噴霧腐蝕試驗，其結果顯示在360小時內皆無產生紅銹，不僅具備延長產品使用週期的優點，也符合環境低污染的產品訴求。展望未來，中鋼將持續研發創新優質環保鋼品，同時強化環境管理與綠色製程技術，攜手下游客戶升級轉型，打造更安全環保的鋼鐵產業供應鏈。

更多品觀點報導

中鋼攜手金屬中心辦台日技術研討會 提升業界產品開發能力

國際鋼價弱中帶穩 中鋼12月盤價全面平盤

