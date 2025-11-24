中鋼獲經濟部資源再生綠色產品認證之殊榮
[NOWnews今日新聞] 中鋼公司開發及推廣高再生料鋼品，其中IF汽車用鋼RC30，獲經濟部資源再生綠色產品認證之殊榮，於今(24)日，在台大集思會議中心，由經濟部產業發展署永續發展組組長吳振華頒發證書，由中鋼環境保護處處長汪俊育代表公司受獎，以資鼓勵。
中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司為迎合低碳鋼材市場之趨勢，自2021年起陸續開發及推廣高再生料鋼品，種類涵蓋熱軋、冷軋、鍍鋅、條線及電磁鋼等，再生材含量包括RC12至RC90，其中RC(Recycled Content)代表再生料含量，例如RC30鋼材即內含30%廢鋼。
黃建智說，中鋼不僅是全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業，截至目前共計取得14張UL2809證書，其中開發的IF汽車用鋼RC30產品，不僅再生料占比30%，且具備優異的深沖性及延展性，表面品質亦佳，適合應用加工成為複雜的汽車內外板件，致榮獲經濟部資源再生綠色產品認證。
黃建智指出，隨著全球逐步邁向碳中和目標，各大車廠為降低碳排及提高車輛續航力需求，不僅投入車體輕量化發展，亦積極尋求兼具高性能與永續環保的低碳材料，而中鋼研發IF鋼(Interstitial-Free Steel，無間隙原子鋼)屬極低氮鋼種，本身結晶結構良好，且雜質含量極少，不僅具備優異的深沖性及延展性，表面品質亦佳，適合應用加工為複雜的汽車內外板件，而生產IF汽車用鋼必須符合高清淨度鋼液的要求，必須精準控制碳(C)和氮(N)等化學殘留元素，因此類此高成形性鋼材在轉爐製程中，過去所能添加的廢鋼比例僅約10%。
黃建智並指出，中鋼近年來致力提升低碳製程技術，研發產製高再生料鋼材，經過生產及技術部門的不斷努力下，成功開發出煉鋼轉爐熱能補償、大量廢鋼快速熔化及二次精煉升溫等轉爐增用廢鋼的冶煉技術，克服大量廢鋼在轉爐中所遇到的熱平衡與鋼液調控難題。
同時，中鋼也建立煉鋼反應的大數據數位模型，可依據不同廢鋼添加比例，快速提供製程操作條件，進而突破原先10%天花板，可於轉爐製程提高廢鋼添加比例至30%，並生產出IF汽車用鋼RC30等多項高再生鋼材，其鋼品品質與機械性質皆能符合客戶要求，加上面對各國日益嚴格的環境法規限制，中鋼將秉持「產業升級，材料先行」及「下游好、客戶好，中鋼才會好」的理念，持續擴大高再生料鋼材的產品布局，推動我國鋼鐵產業供應鏈轉型，攜手客戶朝永續發展目標共同前行。
