中鋼舉辦小港區國小「鋼鐵之旅」 善盡企業社會責任

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中鋼秉持「取之於社會、用之於社會」理念，自民國82年起每年舉辦高雄市小港區國小應屆畢業生「鋼鐵之旅」戶外教學活動，至今已辦理34屆。今年「鋼鐵之旅」由中鋼與小港區漢民國小及中鋼集團教育基金會攜手合作，6月8日至6月11日邀請小港區13所國小六年級應屆畢業生及師長走進一貫作業鋼廠，除了探索鋼鐵相關知識外，也瞭解中鋼致力推動循環經濟及生產低碳鋼品的努力與成果，讓近1,400名參與學子在畢業前夕留下難忘回憶。

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圖說：中鋼舉辦鋼鐵之旅活動,邀請小港區13所國小六年級應屆畢業生及師長走進一貫作業煉鋼廠,探索鋼鐵相關知識 (圖片來源/中鋼提供)

中鋼每年舉辦的「鋼鐵之旅」，不僅是中鋼投入地方教育及實踐企業社會責任的具體行動，也是小港區每屆國小畢業生的共同記憶。漢民國小校長宋宗樺表示，非常感謝中鋼每年皆安排參訪活動，學生們在參觀過程中不僅學習橋梁、船舶、汽車、高樓建築所需的鋼鐵材料如何製造而成，也認識鋼鐵可百分之百回收再利用的特性，學生們不僅走出校園拓展視野，也將珍惜資源與循環經濟的觀念深植內心。此外，他也感謝中鋼長期對地方教育的重視及投入，展現企業社會責任。

今年「鋼鐵之旅」以觀賞《百鍊成鋼》影片揭開序幕，帶領大家從古代土法煉鋼的歷史演變出發，認識現代化鋼廠在節能低碳、綠色環保製程上的長足進展，並展現鋼鐵是低碳生活中不可或缺的支柱材料。另外，中鋼集團教育基金會也精心設計「鋼鐵小學堂」搶答活動，題目涵蓋鋼鐵科普、環境保護與資源循環再利用等主題，將工業知識轉化成生動有趣的益智互動遊戲，不僅活動現場歡笑聲不斷，同時也讓綠色環保的觀念自然扎根於學子心中。

今年「鋼鐵之旅」最受學生期待的行程，莫過於搭乘巴士進入中鋼廠區實地參觀，當學生們親眼見到規模宏大的鋼鐵生產設備，以及熱軋工場的現代化產線運作景象，紛紛展現驚喜神情。許多學生表示，中鋼廠區綠意盎然，彷彿置身於鋼鐵森林中，與原本的想像截然不同，並對中鋼高效率生產兼顧環境保護的努力留下深刻印象。

中鋼公共事務處長孫宏魁則表示，教育是百年大計，更是國家與社會發展的重要根基，中鋼非常榮幸為在地教育貢獻心力。他也分享，許多過去曾參加過「鋼鐵之旅」的小港區學子如今也有不少人已成為中鋼員工，一同為台灣鋼鐵產業發展努力。

此外，孫宏魁特別感謝漢民國小宋校長及其團隊舉辦活動的用心，以及各校師長、現場志工的全力支持，讓今年鋼鐵之旅的順利圓滿落幕，更期勉畢業學子們未來如遇到任何挑戰，都能秉持「百鍊成鋼」的精神，腳踏實地、勇敢追夢，有努力必有收穫，並預祝每位小港區畢業學子畢業快樂、前程似錦。

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