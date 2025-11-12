中鋼董事會通過設備更新案 投資額逾新台幣10億元
圖說：中鋼12日召開董事會,通過二項設備更新案,合計投資額為10.4億元。（圖片來源/中鋼提供）
雖然「鳳凰」颱風逼近,高雄12日放颱風假,但中鋼仍然召開董事會,會中決議,通過煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機、軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機等設備更新案,投資額合計新台幣10.4億元,預計117年12月底前完工啟用。
中鋼於114年11月12日上午召開第19屆董事會第3次會議，通過主要議案,包括一、煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫核議案。中鋼表示,為提升產品品質、提高設備穩定性,以增進生產彈性，通過投資新臺幣6.4億元進行煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫，計畫期間自115年1月1日起至117年6月30日止，為期2年6個月。
董事會通過的另一項投資案,為軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫核議案。中鋼說,為降低生產成本，提升生產效率及強化接單彈性，通過投資新臺幣4億元進行軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫，計畫期間自115年1月1日起至117年12月31日止，為期3年。
中鋼董事會拍板2設備更新 砸10億強化生產
中鋼今（12）日開董事會，會中通過兩項關鍵設備的汰舊換新計畫，總投資金額超過10億元，均著眼於提升設備穩定性、產品品質與
提升生產效能，中鋼董事會決議通過10.4億元產線汰舊換新
中鋼(2002)持續推動「高值化精緻鋼廠」及「綠能產業」之雙主軸經營發展，董事會通過兩項機器設備汰舊換新議案，預計於明年1月起，總計投資10.4億元於更新煉鋼廠與軋鋼廠之生產設備，預計於2028年底可完成。中鋼表示，為提升產品品質、提高設備穩定性以增進生產彈性，董事會通過投資新臺幣6.4億元進行煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫，計畫期間自2026年1月1日起至2028年6月30日止，為期2年6個月。另外，為了降低生產成本，提升生產效率及強化接單彈性，董事會亦通過投資新臺幣4億元進行軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫，計畫期間自2026年1月1日起至2028年12月31日止，為期3年。中鋼近年積極朝「低碳轉型」、「數位轉型」及「供應鏈轉型」之三大轉型行動，並在節能減碳及能資源循環領域展現優異績效。在2011年至2020年的10年期間，總計完成1,182件減碳方案，累積減碳量達145萬噸CO2/年，平均一年減碳0.65%。另外，於2021年起對應全球減碳熱潮，主動強化減碳力度，於2021年至2024年計完成868項減碳方案，包括增加製程餘熱回收
