中鋼董事會通過設備更新案 投資額逾新台幣10億元

【時報-台北電】中鋼12日公布第三季財報，虧損較第二季進一步擴大，累計前三季稅後純損41.39億元，每股純損0.27元。中鋼高層表示，第三季不僅是景氣低谷，同時氣候、關稅、大陸低價出口等問題也衝擊中鋼獲利，但中鋼還是會繼續強化自身體質，提升產品價值並加快外銷輪動的速度。 中鋼董事會12日也有幾項重要決議，其一是將發行最高不超過150億元的國內無擔保普通公司債或永續發展債券，第二則是決定斥資9,265萬元取得子公司中碳位於小港區約1萬16坪的使用權，期限為5年，將供營業使用。第三則是擬以不超過1億3,850萬元取得興達海基公司的主要資產負債，藉此改善興達海基的財務結構。 中鋼今年第一季表現尚可，稅後純益還有2.43億元，但第二季起遇到美國對等關稅實施、鋼鋁關稅提高、新台幣升值等衝擊，單季稅後純損達19.02億元，第三季稅後純損擴大到24.80億元。累計前三季中鋼營收2,417.83億元，稅後純損41.39億元，每股純損0.27元。 中鋼高層分析，第三季表現不佳主因仍是關稅議題，此外第三季因為氣候、歐美暑休，本來就是傳統產業淡季，而歐洲也針對鋼鐵推出新的防禦措施，都讓產品銷售變得困難。此外

時報資訊 ・ 6 小時前