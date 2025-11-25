中鋼董座看鋼市「一好三壞」 跨足無人機產業兩大策略突圍
【記者許麗珍／台北報導】鋼市受到地緣政治等因素影響，中鋼 (2002) 董事長黃建智表示未來整體鋼市大環境「一好三壞」，希望今年已是營運谷底，但對明年也不能太過樂觀；中鋼近年跨足無人機與機器人產業，推升電磁鋼需求，採取兩大策略突圍，希望2027年起能逐步放量供應相關產品。
中鋼參加富邦證券舉辦的中鋼集團線上聯合法說會，說明鋼鐵與原料市場分析、碳中和及永續發展，以及經營發展策略等。中鋼今年前3季歸屬母公司業主虧損新台幣41.39億元，每股虧損0.27元，外界預測中鋼今年全年恐出現近年來首度虧損。
黃建智表示，整體鋼鐵市場若以棒球術語形容是「一好三壞」，有利因素包括世界鋼鐵協會（worldsteel）預測，今年鋼鐵需求持平，預期2026年回升，美國聯準會啟動降息循環，加上公共建設投資等，上述均有利支撐鋼鐵需求。
至於不利因素，黃建智表示包括全球粗鋼產能長期供過於求，以及中國鋼市續弱，減產政策效果有限；貿易壁壘阻擋低價進口，美國實施對等關稅、明年歐盟將免關稅鋼鐵的進口配額減半，並對超額進口關稅從25%調漲至50%，嚴厲程度不輸美國對等關稅，巴西、印度等對鋼品課臨時稅，均是對中鋼不利因素，棒球中「一好三壞」還沒有滿球數，再來一個壞球就慘了。
針對關稅貿易壁壘，黃建智指出中鋼兩招因應，第一是拓展外銷地區，第二是開發高價值和低碳鋼材。他表示以銷售策略多元化，分散經營風險，拓展外銷地區上，關注各國反傾銷政策發展現況，以利替代原供應商，開發外銷新通路；針對東南亞與南亞等開發中國家，雖然當地市場競爭，但也尋找以精緻鋼品作為利基市場，持續拓銷當地客戶。
此外中鋼也看好戰爭後的重建需求，追蹤烏俄衝突後重建用鋼需求，尤其烏克蘭戰後需求大減，後續重建需求可期，以及其對全球鋼鐵供需影響，以利掌握遠國商機。
展望未來鋼市，中鋼表示有亮點也有風險，亮點是各國基建、資料中心投資、製造業回升，風險則是地緣政治、能源價格、政策不確定、金融波動。
黃建智指出，供過於求讓價格長期「上有頂」，中國政策效果有限，同時貿易壁壘包含232關稅、CBAM，以及巴西印度對課臨時税；根據世界鋼鐵協會明年需求預估成長1.3％，製造業景氣循環緩步回升，美國聯準會啟動降息循環，還有公共建設和AI資料中心的投資。
在碳中和部分，鋼總經理陳守道表示，今年中鋼目標達成減排7%目標，中程目標2030年減排25%；長期朝向電力化、使用無碳燃料、碳捕捉與封存等。中鋼已提出自主減量計畫，日前通過環境部實質審查初審，待環境部審核通過後，預期將可大幅降減碳費應繳納費額，預估繳交碳費約2億元。
在歐盟CBAM即將進入正式期，陳守道說，因法規不確定性，歐洲當地鋼廠報價強勢，買家延後採購，本地化取代進口的現象，每噸鋼材成本約50至60歐元，供應方報價包含各負擔一半、報價含CBAM、報價折購不含CBAM。
更多壹蘋新聞網報導
黃子佼被害人從35人變2000人 律師讚：二審法官有智慧
Ford Ranger小改款澳洲登場 新增Wolftrak特仕版、取消Bi-Turbo柴油動力
地段品牌加分 國泰明誠案欣巴巴國揚農16案成房市焦點
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 18 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！ 爆逾20萬張大量奪成交王
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 1 天前
定期定額重新洗牌 存股族新歡是誰？ 高息＋成長雙優勢 00918定期定額激增78％
在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。相較之下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場更精準挑選「具成長性的高股息」產品長線布局，不再是全面追逐殖利率。中時財經即時 ・ 2 小時前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 22 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 4 小時前
Ｑ3淨利年增255%！「這檔」獲MSCI青睞爆3.9萬成交量悍噴4% 華邦電也飆不贏
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導指數編纂公司明晟（MSCI）半年度調整於昨（24）日盤後生效，台股加權指數爆出7140.87億巨量，其中MSCI全球標準指數新增致茂...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 1 天前
資金逢低加碼 0050、0056投資人數雙增
台股上周隨美股回落而重挫，投資人不畏亂流逢低進場，買氣集中元大台灣50(0050)與主要高股息ETF，0050周增7.4萬人奪冠，並改寫6/20分割恢復交易後次高紀錄；元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)分別周增2.1萬、1.3萬人。中時財經即時 ・ 1 天前
被動元件慘綠一片！僅1檔小兵靠業績逆襲...漲逾半根 Q3 EPS轉盈季增飆816%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（26）日在大型權值股聯發科（2454）、台積電（2330）、鴻海（2317）開高走高，以及國防軍工族群漲停衝鋒的帶動下，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 14 小時前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 23 小時前
不到一個月拉5次漲停！「這被動元件」股價4天飆35%登強勢股王 它三個月狂漲227%也上榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（24）日台股加權指數收盤26,504.24點，漲69.3點，漲幅0.26%，觀察昨日表現強勢個股，受惠於被動元件需求增加，再加上中...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停
台股今（26）日早盤開高震盪，來到27148點，上漲236點，漲幅0.88%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到256.03點，漲1.65點，漲幅0.62%。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
記憶體族群回神！力積電續跌…國家隊掃貨3475張 撒1.1億捧成買超第3大
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股上市指數昨（24）日終場上漲69.30點，26504.24點，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。上週五（21日）美股收盤表現強勁...FTNN新聞網 ・ 1 天前