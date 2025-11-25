中鋼董座看鋼市「一好三壞」 跨足無人機產業兩大策略突圍

【記者許麗珍／台北報導】鋼市受到地緣政治等因素影響，中鋼 (2002) 董事長黃建智表示未來整體鋼市大環境「一好三壞」，希望今年已是營運谷底，但對明年也不能太過樂觀；中鋼近年跨足無人機與機器人產業，推升電磁鋼需求，採取兩大策略突圍，希望2027年起能逐步放量供應相關產品。

中鋼參加富邦證券舉辦的中鋼集團線上聯合法說會，說明鋼鐵與原料市場分析、碳中和及永續發展，以及經營發展策略等。中鋼今年前3季歸屬母公司業主虧損新台幣41.39億元，每股虧損0.27元，外界預測中鋼今年全年恐出現近年來首度虧損。

廣告 廣告

黃建智表示，整體鋼鐵市場若以棒球術語形容是「一好三壞」，有利因素包括世界鋼鐵協會（worldsteel）預測，今年鋼鐵需求持平，預期2026年回升，美國聯準會啟動降息循環，加上公共建設投資等，上述均有利支撐鋼鐵需求。

至於不利因素，黃建智表示包括全球粗鋼產能長期供過於求，以及中國鋼市續弱，減產政策效果有限；貿易壁壘阻擋低價進口，美國實施對等關稅、明年歐盟將免關稅鋼鐵的進口配額減半，並對超額進口關稅從25%調漲至50%，嚴厲程度不輸美國對等關稅，巴西、印度等對鋼品課臨時稅，均是對中鋼不利因素，棒球中「一好三壞」還沒有滿球數，再來一個壞球就慘了。

針對關稅貿易壁壘，黃建智指出中鋼兩招因應，第一是拓展外銷地區，第二是開發高價值和低碳鋼材。他表示以銷售策略多元化，分散經營風險，拓展外銷地區上，關注各國反傾銷政策發展現況，以利替代原供應商，開發外銷新通路；針對東南亞與南亞等開發中國家，雖然當地市場競爭，但也尋找以精緻鋼品作為利基市場，持續拓銷當地客戶。

此外中鋼也看好戰爭後的重建需求，追蹤烏俄衝突後重建用鋼需求，尤其烏克蘭戰後需求大減，後續重建需求可期，以及其對全球鋼鐵供需影響，以利掌握遠國商機。

展望未來鋼市，中鋼表示有亮點也有風險，亮點是各國基建、資料中心投資、製造業回升，風險則是地緣政治、能源價格、政策不確定、金融波動。

黃建智指出，供過於求讓價格長期「上有頂」，中國政策效果有限，同時貿易壁壘包含232關稅、CBAM，以及巴西印度對課臨時税；根據世界鋼鐵協會明年需求預估成長1.3％，製造業景氣循環緩步回升，美國聯準會啟動降息循環，還有公共建設和AI資料中心的投資。

在碳中和部分，鋼總經理陳守道表示，今年中鋼目標達成減排7%目標，中程目標2030年減排25%；長期朝向電力化、使用無碳燃料、碳捕捉與封存等。中鋼已提出自主減量計畫，日前通過環境部實質審查初審，待環境部審核通過後，預期將可大幅降減碳費應繳納費額，預估繳交碳費約2億元。

在歐盟CBAM即將進入正式期，陳守道說，因法規不確定性，歐洲當地鋼廠報價強勢，買家延後採購，本地化取代進口的現象，每噸鋼材成本約50至60歐元，供應方報價包含各負擔一半、報價含CBAM、報價折購不含CBAM。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

黃子佼被害人從35人變2000人 律師讚：二審法官有智慧

Ford Ranger小改款澳洲登場 新增Wolftrak特仕版、取消Bi-Turbo柴油動力

地段品牌加分 國泰明誠案欣巴巴國揚農16案成房市焦點

