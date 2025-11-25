中鋼董座鋼市一好三壞 再一個壞球就慘了

▲中鋼今（25）參加富邦證券舉辦的中鋼集團線上聯合法說會。（圖／中鋼提供）

[NOWnews今日新聞] 地緣政治、金融波動、政策不確定下，鋼鐵目前供需維持「弱平衡」。中鋼董事長黃建智表示，鋼鐵現在供過於求、中國持續出口為鋼市帶來價格壓力，而美國232關稅、歐盟碳邊境調整機制（CBAM） 升級等貿易壁壘威脅，同時製造業循環緩步回升、美國聯準會的降息循環啟動，明年鋼市是「一好三壞」，有風險也有亮點，會小心面對。

中鋼今（25）參加富邦證券舉辦的中鋼集團線上聯合法說會，說明鋼鐵與原料市場分析、碳中和及永續發展，以及經營發展策略等。

黃建智說，美國通膨收斂使得貨幣政策趨向寬鬆，有助於投資與製造業成長；而各國推動產業補助也緩解了貿易障礙的衝擊，使整體經濟和鋼材需求保持穩定，但汽車用鋼需求有所趨緩。另一方面，歐美鋼廠供給縮小、市場波動較為有限；最大的壓力仍來自中國，預估今年全年出口量上看1億噸，顯示其內需不振導致的出口壓力巨大，整體呈現弱平衡。

展望未來鋼市，黃建智表示，供過於求讓價格長期「上有頂」，而中國政策效果有限，同時貿易壁壘包含232關稅、CBAM，以及巴西印度對課臨時税；而根據世界鋼鐵協會明年需求預估成長1.3％，製造業景氣循環緩步回升，美國聯準會啟動將習循環，還有公共建設和 AI資料中心的投資，猶如棒球中的「一好三壞」，還沒有滿球數，再來一個壞球慘了。

在碳中和部分，總經理陳守道表示，今年中鋼目標達成減排7%目標，中程目標在2030年減排25%；長期則朝向電力化、使用無碳燃料、碳捕捉與封存等。另，中鋼已提出自主減量計畫，日前通過環境部實質審查初審，待環境部審核通過後，預期將可大幅降減碳費應繳納費額，預估繳交碳費約2億元。

在歐盟CBAM即將進入正式期，陳守道說，因法規不確定性，歐洲當地鋼廠報價強勢，買家延後採購，本地化取代進口的現象，每噸鋼材成本約50至60歐元，供應方報價包含各負擔一半、報價含CBAM、報價折購不含CBAM。

執行副總經理鄭際昭表示，中鋼朝向開精緻鋼品，具備高獲利、高技術含量、高產業效益，並且供應鏈朝向「下游好、客戶好，中鋼才會好」．讓客戶技術能力提升、產品價值提升，才會使用精緻鋼品。

黃建智強調，美國關稅50%預估不會在短期消失，希望鋼鐵產業到今年就是谷底，但無法太過樂觀，中鋼內部一直自我提醒「危機就是危機」，內部沒有方法對策，危機不會自動變成轉機。

