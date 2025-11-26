中鋼董座黄建智談鋼市前景 今年谷底 期待明年轉機

面對全球鋼市嚴峻的挑戰,中鋼董事長黃建智於法說會上表示，鋼市供過於求，且中國持續出口，使得鋼價承受壓力，不過，美國準會啟動降息循環，明年鋼市有風險也有亮點；希望今年是谷底，但不能過於樂觀，須小心因應。他並以棒球的投球數為例,現在正是一好三壞之際,再一壞球就不好,因危機就是危機,必須穩定因應,化危機為轉機,才能求勝。

中鋼公司25日舉行法說會,董事長黃建智說，美國通膨收斂，FED貨幣政策趨向寬鬆，將有於投資與製造業成長。同時，各國推動產業補助，緩解貿易障礙的衝擊，使得整體經濟與鋼材需求保持穩定。

同時，歐美鋼廠供給縮小，對市場的波動影響較為有限,最主要壓力仍是來自中國，預估中國今年全年出口量上看1億噸，顯示其內需不振導致的出口壓力甚大，整體呈現弱平衡。

展望未來，黃建智指出，鋼市供過於求，超額產能長期壓抑價格，同時中國市場續弱，其房市低迷、地方財政吃緊，且基建受限，政策效果有限，另外，美國對等關稅與232關稅、歐盟CBAM過渡時期結束，且巴西與印度等對鋼品課徵臨時稅,貿易壁壘阻擋低價進口。

不過，世界鋼鐵協會預估明年全球鋼鐵需求為17.72億噸，較2025年約成長1.3%，製造業景氣循環緩步回升，美國聯準會反動降息循環，而公共建設與AI資訊中心的投資等，明年鋼市有風險，也有亮點。

黃建智認為，美國鋼鐵關稅50%預估短期不會消失，希望今年就是谷底，但無法太過樂觀，中鋼內部一直自我提醒「危機就是危機」，將會小心謹慎因應。

至於碳中和方面，中鋼總經理陳守道指出，中鋼今年目標達成減排7%，中程目標在2030年減排25%，長期則朝向電力化、使用無碳燃料、碳捕捉與封存等。另外，中鋼已提出自主減量計畫，日前通過環境部實質審查初審，待環境部審核通過後，預期將可大幅降減碳費應繳納費額，預估繳交碳費約2億元。

中鋼執行副總經理鄭際昭則表示，中鋼朝向開發精緻鋼品，具備高獲利、高技術含量、高產業效益，並且供應鏈朝向「下游好、客戶好，中鋼才會好」．讓客戶技術能力提升、產品價值提升，才會使用更多精緻鋼品。

