中鋼董座 ：鋼市面臨「一好三壞」若沒方法應對危機不會變轉機
〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼(2002)今起召開集團法說，中鋼董事長黃建智對直言，希望今年是谷底，並形容鋼市是「一好三壞」，雖還沒有滿球數，但只要再投一個壞球就很慘；中鋼也尋求跨域發展，與成大合作從電動車馬達切入「無人機」、「機器人」， 預計2027年起能逐步放量供應電磁鋼產品。
黃建智指出，中國今年前10月出口9774萬噸、年增6.6%，預估全年出口1.1億噸，中國內捲(競爭)嚴重，顯示目前出口並沒有減少，而明年是否重演要再觀察。
黃建智也提到，美國對等關稅、232條款等對鋼鐵影響深遠，而歐盟CBAM尚不明確，且明年歐盟進口鋼鐵的配額減少、稅率拉高「嚴厲程度不輸美國」，黃建智認為，中鋼銷歐洲數量減少會是既定現實。他表示，明年也不能太過樂觀，需要小心謹慎，危機就是危機，若沒有對策、方法，危機並不會變成轉機。
中鋼認為，目前鋼市承受地緣政治、能源價格、政策不確定等風險，但各國基建、資料中心投資、製造業回升市正向發展，其中，Fed進入降息週期，融資環境改善，加上公共建設與AI供電/資料中心投資，「用鋼需求有撐」。
中鋼總經理陳守道則提到，中鋼持續推出「具備高獲利能力、高技術含量及高產業效益」的八大精緻鋼品；今年前9個月精緻鋼品銷售量60.7萬噸，營收占比17.8%、毛利占比高達93.6%。
中鋼也揭露，八大精緻鋼品產品毛利最高即「超能效電磁鋼」，銷量最佳則是大樓、橋樑所用的高功能結構鋼，而中鋼近年與成大合作，從電動車領域跨足「無人機」與「機器人產業」。
中鋼已開發8款一規多用無人機馬達，可支援國內業者開發各型無人機；中鋼鎖定智慧製造需求，結合自身金屬材料、電磁材料能量，擴大高階材料在機器人領域的應用市場；中鋼今年全力推動無人機與機器人產業，預計2027年起能逐步放量供應電磁鋼產品。
至於對碳費、碳邊境管理機制，中鋼表示，CBAM即將進入正式收費期，但其標竿值(收費基準)、查驗準則，和台灣碳費用於憑證扣抵機制尚未明確會持續追蹤CBAM最新進展；在台灣碳費方面，中鋼已提出自主減量計畫，且已通過環境部實質審查初審，中鋼預估繳交碳費約2億元，相較於不提自主減量計畫、以一般費率計費約需繳交60億元，估計碳費繳納費額大幅降低。
