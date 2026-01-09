中鋼連三年獲碳揭露專案佳績 獲國際評鑑肯定

國際氣候變遷及環境相關資訊揭露最具權威性的碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)近日在官方網站公布2025年評比結果，中鋼連續三年在氣候變遷(Climate change)評比項目榮獲「領導等級」（Leadership Level, A-）佳績，優於全球平均管理等級(B)，另也連續兩年在水安全(Water security)評比項目獲得A-等級，優於全球平均認知等級(C)，不僅充分展現中鋼戮力於氣候變遷治理、應對策略、風險管理及減碳行動的卓越表現，且資訊揭露的透明度與完整度，以及堅定推動永續發展承諾，深獲國際評鑑單位高度肯定。

圖說：中鋼連續三年在氣候變遷評比項目,榮獲「領導等級」佳績,深獲國際評鑑單位高度肯定（圖片來源/中鋼提供）

CDP是一個國際非營利組織，其透過標準化問卷平台收集全球數千家大型企業、城市和地區揭露在氣候變遷、水安全及森林領域的環境數據資訊，並依據標準化模型進行評分。CDP擁有全球首屈一指的環境資訊揭露系統，評分等級包括揭露等級(D-/D)、認知等級(C-/C)、管理等級(B-/B)及領導等級(A-/A)共四級，其中領導等級(A-/A)為最高等級，年度評比結果被企業視為檢視企業氣候治理成熟度和永續競爭力的重要指標，深受全球投資者和利害關係人的信賴，也幫助國際投資人做出投資決策。

鋼鐵業是全球公認難減碳產業中的一員，一貫化作業鋼廠邁向碳中和的過程，面對技術、資源及資金的三大挑戰，中鋼面對挑戰展現不退縮的精神，不僅建構穩健的氣候治理架構，更持續研發及布局前瞻性的減碳技術，也落實透明且完整的氣候資訊揭露。近日CDP公布2025年企業評比結果，中鋼連續三年在「氣候變遷」評比榮獲A-等級，也連續兩年在「水安全」評比獲A-等級的佳績，顯示中鋼在兩項重大領域的策略規劃、風險管理與實際行動上皆具備高度一致性與持續精進的能力，同時比肩JFE、Nippon Steel、POSCO、Hyundai Steel等亞洲知名先進鋼廠。

中鋼自2018 年至 2025 年累積1,459件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，2025年較2018年減幅7.18%，完成短期減碳7%目標，並朝中程目標前進。中鋼產銷規劃也與時俱進，早期採「以產領銷」策略，依照鋼品產出量進行銷售，後來改成依客戶需求決定生產的「以銷領產」策略，因應國內今年開徵碳費，中鋼去年轉變採取「以碳領銷」策略，每季檢視碳排放目標實現進度，加以調整產品銷售組合，可整體管控碳排量，以符合「高值化精緻鋼廠」營運主軸，不再追求生產更多鋼鐵，而要從鋼鐵中創造更大價值，並攜手下游客戶共同升級轉型。

