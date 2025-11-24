中鋼連續15年減碳有成！去年減量10.2萬噸CO₂e 再獲經濟部肯定
中鋼連續15年榮獲經濟部「產業溫室氣體減量績優廠商」
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】經濟部產業發展署今（24）日於集思台大會議中心舉辦「2025產業淨零轉型成果發表暨研討會」，中鋼公司因去（113）年減碳量達10.2萬噸CO₂e，節能減碳成效卓越，再度榮獲「114年度產業溫室氣體減量績優廠商」。環境保護處汪俊育處長代表公司接受經濟部產業發展署永續發展組吳振華組長頒獎，這也是中鋼連續15年獲此殊榮。
經濟部自民國94年起辦理產業溫室氣體減量績優廠商遴選，中鋼去年共提報173項溫室氣體減量方案，包括軋鋼一廠小鋼胚工場加熱爐導入智慧溫控系統等，經財團法人台灣綠色生產力基金會審核，累計減碳量相當於536座高雄中央公園一年固碳量。自民國107年至113年期間，中鋼共完成1,281件減碳措施，累積減碳量達151.57萬公噸/年，113年較107年減幅已達6.86%，展現持續的節能減碳成果。
在去年的減碳方案中，小鋼胚工場加熱爐導入智慧溫控系統效果最為顯著，年減碳量約3,889噸CO₂e。該系統結合高度精確的熱傳導技術、即時爐溫與燃燒量數據，透過最佳化演算法及機器學習模型動態調整加熱爐溫度，既確保鋼胚品質，也大幅降低燃料消耗，每年節省成本約新台幣2,900萬元。同時，系統具備設備健康檢查功能，可即時分析運作數據，將傳統定期維護轉為預知維護，提升設備效率。
面對2050碳中和挑戰，中鋼積極研發低碳先進冶煉技術，並導入AI及物聯網技術精準控制製程參數，深化智慧化應用於各生產環節，不僅實現節能減碳目標，也推動鋼鐵產業數位轉型升級，朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創」的永續發展願景穩健前進。（圖╱中鋼公司提供）
