中鋼運通暖心行動 20位家扶小朋友體驗高捷站長人生

▲中運公司自2022年開始於每年年末拜訪南高雄家扶中心，除了關懷服務家庭生活所需，也捐贈實用的食品與物資予高雄市前鎮區與小港區的服務家庭。

中鋼運通攜手南高雄家扶 孩童化身「高捷小小站長」拓展視野

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中鋼運通公司（中運公司）長期秉持社會永續理念，積極關懷在地社會。近日，中運公司攜手南高雄家扶中心，邀請20位來自服務家庭的孩童，在家長陪同下參加高雄捷運公司「小小站長」體驗活動，親身了解大眾運輸運作，啟發對公共運輸的興趣。

▲中運公司近日攜手南高雄家扶中心，陪伴來自服務家庭的小朋友化身成為高捷「小小站長」。

活動中，小朋友們穿上專屬制服，分組體驗售票、服務台值勤、站內巡邏及旅客服務等工作，專業講師全程引導，讓孩子在實際操作中學習團隊協作與服務精神。家長們看到孩子化身小小站長的自信模樣，紛紛露出燦爛笑容，也對中運公司及高捷公司的用心安排表達感謝。

中運公司自2022年起，每年年末定期拜訪南高雄家扶中心，不僅關心服務家庭生活所需，也捐贈食品及實用物資，將企業永續理念從航運延伸至社會公益。未來，中運公司將持續與家扶中心合作，透過各類公益活動，陪伴孩童拓展視野，激發學習興趣，並引領他們迎向更美好的未來。