中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑 舉辦「高牆裡的天籟琴聲-張正傑高雄監獄公益音樂會」

中鋼集團教育基金會長年深耕社會公益，廿三日再度攜手國際知名大提琴家張正傑老師，於高雄大寮監獄舉辦「監獄音樂會」，以優雅動人的美妙旋律，有如和煦的陽光溫暖在場每位收容人的心靈；當天活動，臺灣高等檢察署高雄檢察分署朱家崎檢察長、法務部矯正署林憲銘署長、高雄地檢署黃元冠檢察長、高雄監獄林明達典獄長與中鋼公司黃茂源助理副總一同出席欣賞。這次音樂會張正傑老師特別邀請台灣著名京劇大師朱陸豪、聲樂家黃莉錦及知名鋼琴家呂冠葶老師同場獻藝，將大提琴與鋼琴的美妙琴聲，巧妙地與歌劇、京劇及崑曲的身段與唱腔合而為一。(見圖)

主辦單位今(廿四)日說明，該音樂會由張正傑老師幽默的解說，帶領高雄監獄收容人認識並學習聆聽古典音樂與京劇；接著張正傑老師及呂冠葶老師先以大提琴、鋼琴的悠揚樂音展開；聲樂家黃莉錦優美的歌聲，唱出膾炙人口的歌曲-親愛的爸爸與愛的傳承，聽者無不動容；美猴王朱陸豪結合法國德布西的音樂舞出小丑摘月的情景，也跟大提琴一起唱出項羽時不我予的感慨。收容人安可連連，音樂家也演奏應景的數首聖誕歌曲，讓全場飄逸著濃濃的節慶氣氛，帶給高雄監獄收容人耳目一新的國際級音樂饗宴。

張正傑老師於一九九六年受到「刺激1995」這部電影中，古典音樂旋律吸引全監收容人並撫慰其心靈的震撼與啟發，在當時法務部與文建會的協助下，從綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄，開啟將古典音樂帶入監獄高牆的巡迴之旅；二○一七年張正傑老師更首次攜手中鋼集團教育基金會至高雄監獄舉辦「大寮歌劇院」公益音樂會，之後再分別於二○一八年、二○一九年及二○二四年先後造訪高雄女子監獄、屏東監獄、明陽中學、臺南監獄以及臺南看守所等地。

受到張正傑老師用愛心公益巡演，關懷在監收容人的感召，臺灣高等檢察署高雄檢察分署朱家崎檢察長及法務部矯正署林憲銘署長，特地帶領高雄地區檢察署檢察長及矯正機關首長共同出席支持這場公益關懷音樂會。

臺灣高等檢察署高雄檢察分署朱家崎檢察長於致詞時特別代表法務部部長感謝張正傑與參加演出的老師及中鋼教育基金會，像菩薩、小天使般無私無我的「奉獻」，熱心安排這場公益音樂會，用溫柔的琴聲陪伴在監服刑的同學。期盼各界今日用心播下愛的種子，在同學們的心靈深處，悄然萌芽，重新找回生命的光彩。

法務部矯正署林憲銘署長及高雄監獄林明達典獄長也感謝中鋼集團教育基金會及臺灣高雄地方檢察署黃元冠檢察長秉持「柔性司法」的初衷，穿針引線，邀請張正傑老師再次蒞臨高雄監獄，用音樂關懷在監收容人。

當日活動結尾，高雄監獄特別致贈由該監自行製作，刻有「打開心靈之窗，開啟希望之門！」的「檜木鋼筆」作為紀念，隱喻期許在監收容人，能將中鋼集團教育基金會與張正傑老師的這份關懷，化為開啟希望之門的力量。