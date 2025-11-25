中鋼黃建智看鋼市一好三壞 攻無人機機器人推升需求

（中央社記者何秀玲台北25日電）中鋼董事長黃建智說，未來整體鋼市大環境為「一好三壞」，希望今年已是營運谷底，但對明年也不能太過樂觀；中鋼近年跨足無人機與機器人產業，也推升電磁鋼需求，希望2027年起能逐步放量供應相關產品。

中鋼今年前3季歸屬母公司業主虧損新台幣41.39億元，每股虧損0.27元。法人指出，中鋼今年全年恐出現近年來首度虧損。

黃建智今天出席中鋼集團聯合法說會指出，整體鋼鐵市場以棒球術語形容是一好三壞。有利因素是世界鋼鐵協會（worldsteel）預測，今年鋼鐵需求持平，預期2026年回升，而美國Fed（聯準會）啟動降息循環，加上公共建設投資等，有利支撐鋼鐵需求。

廣告 廣告

不利因素包括全球粗鋼產能長期供過於求；中國鋼市續弱，減產政策效果有限；貿易壁壘阻擋低價進口，包括美國實施對等關稅、明年歐盟將免關稅鋼鐵的進口配額減半，並對超額進口關稅從25%調漲至50%，嚴厲程度不輸美國對等關稅，巴西、印度等對鋼品課臨時稅，也是對中鋼的不利因素。

至於中鋼未來發展策略，他認為，投入具高獲利能力、高技術含量及高產業效益的精緻鋼品，可提升中鋼獲利以及客戶黏著度，更能對抗景氣波動，將是未來發展重點。

中鋼今年前9月精緻鋼品銷售量占比11.6%、營收占比17.8%，銷售數量最多為高功能結構鋼，受惠於公共建設需求強勁，加上國內現有建案、都更帶動；其次為跨世代車用鋼、精密鍛件用鋼。

為了推動用鋼產業升級，黃建智說，中鋼開發5大薄頂規電磁鋼產品，並朝向業界最薄0.1mm厚度發展，可對應電動車、無人機、與機器人馬達需求，也與金屬中心進行無人機與機器人產業調查研究，推動台灣無人機與機器人產業鏈。

他指出，中鋼今年全力推動無人機與機器人產業，預計2027年起將可逐步放量供應電磁鋼產品。（編輯：楊蘭軒）1141125