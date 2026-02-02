中鋼1月出貨量84.5萬公噸 創8個月來單月新高

中鋼1月出貨報喜！受到國際鋼市好轉助攻,加上台美對等關稅降為15%,有利下游機械、工具機、手工具等相關產業外銷接單,推升中鋼與中龍1月份出貨量達到84.5萬公噸，創8個月來單月新高，後市出貨依然看好。

中鋼統計，中鋼與中龍1月合計出貨量(含鋼胚)共84.5萬公噸，較目標量80.2萬噸增加4.3萬噸，且較12月出貨量78.6萬噸大增5.9萬公噸，再度回升到80萬公噸以上水準。

同時，中鋼與中龍1月合計出貨量當中，內銷為49.8萬公噸，較上月42.9萬噸增加6.9萬公噸，為連續2個月增加，但外銷下滑到34.7萬公噸，較上月35.7公噸減少1萬公噸，為連續兩個月減少。

中鋼表示，1月整體內銷量49.8萬公噸，較目標量45.8萬公噸多出5萬公噸，主因許多客戶在12月因年終作業與放假而降低採購，年底庫存降至低點；1月生產恢復、工程與延後訂單出貨，出現補庫存需求，推升1月出貨量。

至於外銷合計34.7萬噸，較目標35.4萬噸減少0.7萬噸，主因歐美客戶長假剛結束，出貨量逐步恢復中。

其中，中鋼1月出貨(含鋼胚)59.2萬公噸，較上月60.8萬公噸減少1.6萬公噸，較目標56.9萬噸多出2.3萬公噸。中龍1月出貨為25.3萬公噸，不僅較上月17.8萬公噸增加7.5萬公噸，且較目標2.3萬公噸多出2萬公噸。

對於1月出貨，中鋼公司業務副總經理李家丞指出，台美對等關稅調降至15%，大幅提升台灣鋼鐵下游（如工具機、汽車零組件）外銷競爭力，預計將增加對鋼鐵原物料的需求。且歐盟CBAM將於2026年進一步落實，有望帶動低碳鋼材的需求。

同時，中國官方推動鋼鐵出口許可證管理，限縮低價鋼材外溢，緩解亞洲市場供給壓力。另台灣AI伺服器與半導體先進製程持續擴產，有望帶動相關廠房基建用鋼需求,預計今年用鋼需求將持續增長。

此外,電爐大廠豐興2日也開出本週盤價,除鋼筋每公噸漲200外,其他廢鋼和型鋼產品都維持平盤。

圖說：中鋼與中龍1月出貨達84.5萬公噸；電爐大廠豐興本週鋼筋每公噸漲200元 (圖片來源/豐興提供）

國際原料行情方面,豐興表示,美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週無報價，美國貨櫃廢鋼本週上漲至每公噸316美元，澳洲鐵礦砂上週由每公噸105.4美元下跌至104.75美元。

豐興調整價格後,廢鋼每公噸牌價為8,600元,鋼筋每公噸牌價1萬6,900元,型鋼每公噸牌價2萬3,500元。

