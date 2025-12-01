中鋼11月出貨再傳喜訊 連四個月成長

受惠於歐洲市場需求穩定,與美國製造業和基建工程帶動鋼材拉貨,加上關稅政策趨於穩定,持續有急單出現等因素激勵,中鋼與旗下中龍鋼鐵11月份出貨再傳喜訊,合計出貨量達到83.6萬公噸,不僅連四個月成長,且優於上個月出貨量,似乎有月來月好的趨勢。

中鋼統計，中鋼與中龍11月合計出貨量(含鋼胚),共有83.6萬公噸，較目標量80萬公噸,增加3.6萬公噸，且較10月出貨量83.4萬公噸增加0.2萬公噸，不僅連續4個月增加，且連續3個月高於80萬噸的水準。

同時，中鋼與中龍11月合計出貨量中，內銷量為39.6萬公噸，較上月41.3萬公噸減少1.7萬公噸，為連續2個月減少，但外銷量來到44萬公噸，較上月42.1噸增加1.9萬公噸，為連續5個月增加。

中鋼指出，11月整體內銷量39.6萬公噸，較目標量增加0.1萬公噸，主因下游客戶出現部分急單需求。至於外銷合計44萬公噸，較目標40.5萬公噸增加3.5萬公噸,主要是11月天氣穩定，出貨順暢。

其中，中鋼11月出貨量(含鋼胚)為59.7萬公噸，較上月61.2萬公噸減少1,5萬公噸，為連續2個月減少，但較目標量59.4萬噸多了0.3萬公噸；中龍11月出貨為23.9萬公噸，較上月22.2萬公噸持續增加1.7萬噸，且較目標量20.6萬公噸多出3.3萬公噸。

對於這次出貨量，中鋼公司業務副總經理李家丞表示，就各大市場來看，歐洲因有能源轉型與基礎建設支撐，維持穩定需求；美國製造業與部分基建活動持續帶動鋼材拉貨，加上關稅政策趨穩、庫存消耗，持續有急單需求顯現。

同時，東南亞各國在基礎建設投資以及製造業轉移效應下，整體鋼材需求呈現溫和增長；中國大陸房市與製造需求較疲弱，區域鋼價面臨壓力，鋼廠為避免庫存增加與價格崩跌，部分鋼廠開始減產，1至10月中國粗鋼產量同比減少約4%，整體供需態勢變化仍有待觀察。

整體市況而言，李家丞認為，由於接近年底與歐美新年長假，國內外鋼鐵需求走勢仍須審慎觀察與評估。

此外,豐興1日開出本週盤價,結果國内鋼筋平盤、廢鋼平盤及型鋼產品基價平盤。

國際原料行情方面,豐興表示,美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價持平,每公噸315美元，且美國貨櫃廢鋼本週報價也持平,每公噸300美元，另澳洲鐵礦砂上週由每公噸104.2美元,上漲至每公噸104.7美元。

