中鋼11月淨損續減為7,580.4萬 鋼市築底回溫

圖說：中鋼隨鋼品銷量與營業利益增加,中鋼11月合併稅前淨損降為7,580.4萬,但累計合併税前淨損增為50.63億。（圖片來源：中鋼提供）

伴隨鋼品銷量與營業利益增加,中鋼11月合併稅前淨損降為7,580.4萬元、獲利月增75%,但累計前11個月合併税前淨損增為50.63億、年減23%。中鋼表示,中國大陸將自明年起實施鋼品出口許可證制度,可望抑制其鋼品出口,有助於亞洲鋼市回穩,對整體鋼市而言,具有築底回溫、平穩轉正的氛圍,增添鋼廠營運能量。

中鋼今年累計至114年11月的合併營業收入為2,916.11億元；累計合併營業損失為45.07億元；累計合併稅前淨損為50.63億元。中鋼個體(非合併)鋼品銷售量部份,11月鋼品銷售量為59萬7,453公噸；今年累計鋼品銷售量為676萬8,105公噸。 中鋼表示,11月合併稅前淨損較上月稅前淨損有利，主要是鋼鐵業銷售數量及中能風場發電度數增加，致營業收入 及營業利益增加；另礦業投資獲配股利收入減少，致業外收入減少。惟今年累計合併稅前淨損較去年同期稅前淨利不利，主要是鋼鐵業單位毛利及銷售數量減少，致營業收入減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，致業外支出增加。

展望未來,中鋼認為, 全球經濟緩步復甦，美聯準會啟動降息循環，歐洲央行維持貨幣寬鬆政策，挹注金融體系流動性。中國明年持續擴大內需的政策方向，有利支撐大宗商品需求。台灣則持續受惠人工智能需求穩健帶動出 口，主計總處預估明年台灣經濟成長率可達3.54%，然傳統產業領域終端需求則尚需時間恢復，傳產經 營環境仍具挑戰。鋼鐵市場部份，煉鋼成本持續上升對鋼廠帶來壓力，目前美、歐地區熱軋行情在關 稅及貿易救濟措施持續發酵下，已見緩步回升。中國自明年起實施出口許可證制度，對中國大量出口 情況預計將起抑制作用，有助帶動亞洲鋼價回穩，整體鋼市具築底回溫、平穩轉正的氛圍。

