中鋼12月轉虧為盈 鋼市穩中看升

中鋼營運好轉,單月轉虧為盈！,由於去年12月鋼鐵業銷售毛利增加與中能風場發電度數增加,相對單月營業收入和營業利益增加,以致單月合併稅前盈餘達到3.78億、月增600%,單月轉虧為盈,終止連續8個月虧損。法人表示,伴随鋼市由谷底反彈,且鋼價回暖,加上台美對等關稅降為15%,下游產業包括工具機、手工具等多項產業可望受益,國内鋼鐵業可望擺脫低迷,穩中看升,中鋼上半年營運有月來月好的趨勢。

此外,伴隨農曆春節的逼近,中鋼預計2/2提前召開3月份内銷盤價,且中鴻也預計2/5開出3月份内銷盤價,在大陸寶鋼率先調漲内銷盤價,及歐美、亞洲市場鋼市前景持續回溫帶動下,市場預期中鋼、中鴻3月份鋼價可望持續上漲,增添營運動能。

中鋼去年12月合併營收為255.43億、月增1%,單月合併營業利益為6.03億、月增604%,單月合併稅前盈餘為3.78億、月增600%,終結連8個月虧損,累計合併營收為3,171 55億元；累計合併營業損失39.04億元；累計合併稅前淨損為46.84億元。另中鋼12月鋼品銷售量為60萬8,055公噸；累計全年鋼品銷售量為737萬6,160公噸。

對於去年12月與上月單月損益狀況,中鋼表示,12月合併稅前淨利較上月稅前淨損有利，主要是鋼鐵業銷售毛利及中能風場發電度數增加，致營業收入及營業利益增加；另營業外收支兩期無重大差異事項。至於去年累計合併稅前淨損較前年同期稅前淨利不利原因，主要是鋼鐵業單位毛利及銷售數量減少，致營業收 入減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，致業外支出增加。

展望未來,中鋼認為,全球經濟持續緩步復甦，國際貨幣基金最新報告中上調今年全球經濟成長率預估值至3.3%。美聯準 會擴大降息循環後，預期民間投資與基建需求將逐步釋放。歐洲則預計受惠德法財政刺激，中國雖房地產疲軟，但製造業與新能源外銷強勁。台灣主要受惠於人工智能伺服器與半導體先進製程擴張，然傳統產業仍面臨終端需求不振影響，不過台美對等關稅調降至15%，多數鋼鐵下游產業(如工具機、機械業、汽車零組件、手工具、水五金等)預期可連帶受益，國內鋼市可望擺脫低迷，走勢穩中看升。

