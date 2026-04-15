中鋼3度獲世界鋼鐵協會永續企業 年減碳量158萬噸

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（中央社記者何秀玲台北15日電）世界鋼鐵協會（worldsteel）公布2026年「永續發展優勝企業」，中鋼第3度獲選。中鋼表示，近年持續推動減碳與製程優化，統計2018年至2025年累計完成逾千件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，並已達成短期減碳目標。

中鋼今天透過新聞稿表示，繼2019年及2024年得獎後，今年為第3度獲世界鋼鐵協會授予此獎項，與同得殊榮的全球第2大鋼鐵生產公司安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）、阿拉伯聯合大公國最大鋼鐵製造商EMSTEEL、南韓現代鋼鐵公司（HYUNDAI Steel）等國際鋼廠並駕齊驅。

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中鋼指出，世界鋼鐵協會由世界各國的鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會及鋼鐵研究機構等上百名會員所組成，為規模最大及最活躍的全球產業協會之一，也是最具代表性的鋼鐵產業組織，其「永續發展優勝企業」評選被視為全球鋼鐵業最高級別的永續評比。

中鋼表示，面對2050年碳中和艱鉅挑戰，中鋼建構氣候治理架構，自2006年起逐年執行溫室氣體盤查，另依據ISO 14067標準建立產品碳足跡，也於2021年2月設置節能減碳及碳中和推動小組，並加大力度深耕節能製程、提升能資源效率、推動循環經濟、布局再生能源及深化減碳技術。

統計2018年至2025年期間，中鋼累積完成1459件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，2025年較2018年減幅7.18%，完成短期減碳7%目標，並持續儲備碳中和路徑所需的技術能量，朝中長程減碳目標前進。（編輯：林家嫻）1150415