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中鋼3度獲世界鋼鐵協會永續企業 年減碳量158萬噸
（中央社記者何秀玲台北15日電）世界鋼鐵協會（worldsteel）公布2026年「永續發展優勝企業」，中鋼第3度獲選。中鋼表示，近年持續推動減碳與製程優化，統計2018年至2025年累計完成逾千件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，並已達成短期減碳目標。
中鋼今天透過新聞稿表示，繼2019年及2024年得獎後，今年為第3度獲世界鋼鐵協會授予此獎項，與同得殊榮的全球第2大鋼鐵生產公司安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）、阿拉伯聯合大公國最大鋼鐵製造商EMSTEEL、南韓現代鋼鐵公司（HYUNDAI Steel）等國際鋼廠並駕齊驅。
中鋼指出，世界鋼鐵協會由世界各國的鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會及鋼鐵研究機構等上百名會員所組成，為規模最大及最活躍的全球產業協會之一，也是最具代表性的鋼鐵產業組織，其「永續發展優勝企業」評選被視為全球鋼鐵業最高級別的永續評比。
中鋼表示，面對2050年碳中和艱鉅挑戰，中鋼建構氣候治理架構，自2006年起逐年執行溫室氣體盤查，另依據ISO 14067標準建立產品碳足跡，也於2021年2月設置節能減碳及碳中和推動小組，並加大力度深耕節能製程、提升能資源效率、推動循環經濟、布局再生能源及深化減碳技術。
統計2018年至2025年期間，中鋼累積完成1459件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，2025年較2018年減幅7.18%，完成短期減碳7%目標，並持續儲備碳中和路徑所需的技術能量，朝中長程減碳目標前進。（編輯：林家嫻）1150415
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明天天氣鋒面報到北東防短暫陣雨 南高屏留意36°C以上高溫
中央氣象署表示，明天起2波鋒面接力、水氣漸增，北部、東半部易有局部短暫陣雨，各地高溫約攝氏27至32度，氣象署也已發布高溫資訊，台南市、高雄市、屏東縣須留意局部36度以上高溫。氣象署預估，18日會是未來一周降雨範圍最廣的一天，中部以北、東半部地區及中南部山區皆會出現局部短暫陣雨。
本周天氣大變臉！先飆36°C高溫 週四鋒面轉雨降溫
【記者黃泓哲／台北報導】春天天氣變化大，中央氣象署指出，今（13日）起至周二（14日）各地天氣大致穩定，白天晴到多雲，高溫普遍落在28至33°C，南部與台東地區中午前後可能飆到36°C以上，其中台東還要留意焚風影響。氣象署也發布高溫提醒，台南、高雄、屏東與台東需注意熱傷害風險，外出務必做好防曬並多補充水分。
變天了！北台灣降溫轉雨 這天東北季風增強雨勢更大
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今微弱鋒面報到「北台灣有短暫陣雨」3縣市高溫特報
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