中鋼3月盤價全面漲500元 調幅近8個月第2大

（中央社記者何秀玲台北2日電）中鋼開出今年3月盤價，月盤產品每公噸全面調漲新台幣500元，為近8個月以來次高漲幅。中鋼表示，全球鋼市朝正向發展，終端需求漸漸釋出，價量結構明顯改善。

中鋼指出，盤價自2025年8月盤價止跌穩步回升，至今最大漲幅為2025年9月調漲500至600元。

中鋼表示，全球經濟展現韌性，製造業需求端逐步回穩，有利啟動補庫存循環。美國聯準會持續邁向降息週期，美元回落有助國際大宗商品價格看漲；美國經濟表現維持穩健，歐洲經濟穩步復甦，中國大陸推動大規模「以舊換新」政策提振內需。

另外，台灣民間消費量能穩步回升，加上台美關稅談判優於預期，出口貿易動能可望延續，經濟內外表現溫和擴張。

鐵礦砂價格在每公噸100至105美元水準，冶金煤行情突破每公噸250美元，鋼鐵生產成本持續上揚。美國熱軋行情延續自2025年第4季以來漲勢，歐盟CBAM碳邊境稅新制帶動當地行情回升。

中國大陸去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構持續改善，主要鋼廠包括寶武、鞍本等，今年3月板材均調漲每公噸人民幣100元（約14美元），亞洲鋼廠出口報價穩步上漲，國際鋼市自谷底回升態勢確立。

中鋼表示，為順應國際行情走勢並反映煉鋼成本上漲壓力，3月月盤產品全面調漲，並依個別產業需求實施多元方案，持續強化用鋼產業接單競爭力，希望與下游客戶共同把握需求復甦商機。（編輯：楊蘭軒）1150202