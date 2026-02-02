中鋼3月盤價漲勢擴大 每公噸漲500元

由於國際煤鐵礦原料持續反彈,推升鋼廠成本上升,且歐美熱軋行情持續回升,加上大陸寶武鋼、鞍本鋼調漲3月份盤價帶動,及下游增補庫存,供需結構改善等因素助攻,受此激勵,中鋼2日開出的3月份內銷盤價全面調漲,且擴大漲勢確立,包括熱軋鋼捲、鋼板一般料、冷軋鋼捲一般料、熱浸鍍鋅鋼捲等7大規格產品,每公噸漲500元,優於2月份的300元,増添中鋼營運能量,使其第一季營運月來月好,並迎接第二季旺季的到來。

中鋼2日召開3月份月盤盤價會議，會中討論要點,包括總體經濟方面,中鋼表示,全球經濟展現韌性，製造業需求端逐步回穩，有利啟動補庫存循環。聯準會持續邁向降息週期，美元回落有助國際大宗商品價格看漲。美國經濟表現維持穩健，歐洲經濟穩步復甦，中國大陸推動大規模「以舊換新」政策提振內需，IMF將今年全球經濟成長率預測由3.1%上修至 3.3%。台灣民間消費量能穩步回升，加以台美關稅談判優於預期，出口貿易動能可望延續，經濟內外表現溫和擴張。

鋼鐵市場方面,中鋼指出,目前鐵礦砂價格在每公噸100~105美元水準，冶金煤行情突破每公噸250美元，鋼鐵生產成本持續上揚。美國熱軋行情延續自去年第四季以來的漲勢，歐盟CBAM碳邊境稅新制帶動當地行情回升。中國大陸去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構持續改善，寶武、鞍本等鋼廠三月份板材均調漲人民幣100元(約14美元)/噸。亞洲鋼廠出口報價穩步上漲，國際鋼市自谷底回升態勢確立。

受上述因素影響,中鋼認為,全球鋼市朝正向發展，終端需求漸次釋出，價量結構明顯改善，下游供應鏈紛積極回補庫存。為順應國際行情走勢,並反映煉鋼成本上漲壓力，該公司針對3月份月盤產品全面調漲，並依個別產業需求實施多元方案，持續強化用鋼產業接單競爭力，以期與下游客戶共同把握需求復甦商機。

