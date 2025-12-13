中鋼54周年廠慶登場 董座黃建智勉同仁逆境鑿光

圖說：中鋼13日歡度54週年慶,中鋼董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總鄭際昭等經營團隊、及中鋼前董事長鄒若齊、宋志育、中鋼企業工會新任理事長楊乙記等貴賓,共同參加啟動儀式（圖片來源/中鋼提供）

中鋼13日歡度54週年慶，中鋼董事長黃建智表示，目前鋼市處於逆境，但逆境裡不能等光，要自己鑿光，同時要主動出撃，以行動守住市場、以轉型提升競爭力」，期待在這波寒流中避開冰山，以更快、更穩地航向藍海。

中鋼今13日上午,假小港行政區舉辦54週年廠慶活動，以「WITH(54)中鋼・傳承永續」為主軸，由董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭帶領的經營團隊，參與這項年度盛事,並邀請經濟部次長賴建信、前董事長鄒若齊、宋志育、前總經理陳源成以及中鋼企業工會常務理事楊乙記(新任理事長當選人)等貴賓參加，並共同按下LED光柱按鈕，啟動舞台大螢幕播出帶有「金色光帶」及「綠色光環」的視覺動畫，其中「金色光帶」代表同仁團結一心成為中鋼邁向精緻鋼廠的穩健力量，而「綠色光環」代表中鋼推動低碳環保及永續發展的堅定決心，也象徵在嚴峻的全球競爭環境下，中鋼的經營信念與價值，一代代永續傳承。

黃建智致詞說，過去沒有一個偉大的成就是靠等待而來，當前的鋼鐵市場存在短期國際需求低迷及產能嚴重過剩，長期又面臨減碳壓力與供應鏈重組等嚴峻考驗，中鋼在逆境中不能等光，要自己鑿光。他感謝全體同仁今年兢兢業業堅守崗位，各自扮演守設備、盯成本、攻市場、推轉型、做研發、精製程等不同關鍵角色，如同臺灣前陣子最感人的「鏟子超人」身影，有著明知艱難卻仍堅持向前的勇氣，彼此鼓舞激勵同行來完成艱鉅的任務，努力為中鋼鏟出更清楚、更穩固的未來之路。

圖說：中鋼54週年廠慶，董座黃建智表示要避開冰山航向藍海。（圖片來源：中鋼提供）

黃建智接著表示，中鋼的鋼品是臺灣各項建設、能源轉型、科技製造以及半導體、AI、電動車或機器人等先進產業發展不可或缺的根基與支撐，也是中鋼價值所在。黄建智指出,當前的鋼市，短期面對國際需求低迷、產能嚴重過剩，長期又面臨減碳壓力與供應鏈重組，每項都是對中鋼韌性的考驗。而我們每位中鋼人，就如同鏟子超人般,扮演自己關鍵的角色,包括守設備、盯成本、攻市場、推轉型、做研發及精製程。

面對全球減碳浪潮，美歐保護主義興起及供應鏈碎片化等當前挑戰，不能被動等待市場變好，而要主動出擊，以行動守住市場，以轉型提升競爭力，才能化危機為轉機。因此，中鋼對外積極提出反傾銷控訴，打造公平產業環境，對內持續推動二軸三轉策略，不斷優化、創新及強化中鋼韌性，要在這波鋼鐵寒流中避開冰山，更快、更穩地航向藍海。

中鋼廠慶活動,於上午9點開始，安排三組風格鮮明的表演團體帶來連續演出，首先由「青春活力啦啦隊應援團」以隊形與活力舞開序幕，展現滿滿元氣；再來由「逐夢者霹靂舞」以高難度街舞技巧，在舞台上展現動感魅力；最後由「鼓動青春戰鼓表演藝術團」登場，以強烈的節奏與震撼鼓聲，為廠慶揭開精彩序幕。同時，廠慶舞台周邊也設置許多大小朋友喜愛的活動，包括公司社團熱情四射的聯合招生會、36攤美食園遊會、員工趣味競賽等，另規劃動物方城市及超人力霸王等4組活潑逗趣的街頭藝人互動演出，讓員眷及來賓們盡情享受周末美好時光。

為深化企業文化與歷史傳承，中鋼廠慶也規劃深受員工及眷屬喜愛的廠區巡禮及史蹟館參觀，藉由動態及靜態的方式讓員眷走入時光隧道，回顧中鋼創立與半世紀發展歷程；另外，今年廠慶安排幽默接地氣的藝人馬力歐，搭配甜美有活力的DJ Dora(謝朵兒)擔綱主持人，並邀請多位知名藝人接力演出，包括活躍於各大綜藝節目的高人氣歌手陳孟賢、台語歌壇情歌天后龍千玉、亞洲有氧天王潘若迪及金曲獎最佳華語女歌手孫盛希，每位藝人使出渾身解數，展現不同演出風貌，將現場氣氛帶到最高潮。

此外,中鋼廠慶活動現場也結合市集、街頭藝人、親子童趣和音樂元素等，營造出親民又歡笑的家庭同樂慶典，而今年最歡樂刺激的節目莫過於員工趣味競賽，由同仁自行組隊參賽，每隊須挑戰五關遊戲計算總成績，除了「前三名」及「榮譽參與獎」獎項外，還特別設置「精神總錦標獎」，鼓勵各隊透過友誼競賽，展現團隊合作的向心力及互助精神。

