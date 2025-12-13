中鋼54週年廠慶 董座:主動出擊

中鋼十三日舉辦五十四週年廠慶，董事長黃建智（後排左五）、總經理陳守道（後排左四）及行政部門副總經理黃一中（後排右二）與退休人員合影。（中鋼提供）

記者蔣謙正∕高雄報導

中鋼十三日舉辦五十四週年廠慶活動。董事長黃建智表示，當前的鋼鐵市場存在短期國際需求低迷及產能嚴重過剩，長期又面臨減碳壓力與供應鏈重組等嚴峻考驗，中鋼在逆境中不能等光，要自己鑿光。

中鋼廠慶活動以「WITH(54)中鋼‧傳承永續」為主軸，由董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭帶領的經營團隊，與經濟部次長賴建信等共同在開場儀式按下ＬＥＤ光柱按鈕，啟動舞台大螢幕播出帶有「金色光帶」及「綠色光環」的視覺動畫。「金色光帶」代表同仁團結一心，成為中鋼邁向精緻鋼廠的穩健力量；「綠色光環」則代表中鋼推動低碳環保及永續發展的堅定決心，也象徵在嚴峻的全球競爭環境下，中鋼的經營信念與價值 活動也規劃廠區巡禮及史蹟館參觀，藉由動態及靜態的方式讓員眷走入時光隧道，回顧中鋼創立與半世紀發展歷程

黃建智說，中鋼的鋼品是台灣各項建設、能源轉型、科技製造及半導體、ＡＩ、電動車或機器人等先進產業發展不可或缺的根基與支撐。面對全球減碳浪潮，美歐保護主義興起及供應鏈碎片化等當前挑戰，不能被動等待市場變好，而要主動出擊，以行動守住市場，以轉型提升競爭力，才能化危機為轉機。

他強調，因此中鋼對外積極提出反傾銷控訴，打造公平產業環境；對內持續推動二軸三轉策略，不斷優化、創新及強化中鋼韌性，要在這波鋼鐵寒流中避開冰山，更快、更穩地航向藍海。