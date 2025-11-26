中鋼9度封頂！勇奪「台灣十大永續典範企業獎」+8大永續榮耀

▲中鋼第9度榮獲TAISE 2025台灣企業永續獎(TCSA) 最高榮譽之「台灣十大永續典範企業獎」、4項單項績效獎、2項「永續報告書」獎，由陳守道總經理(右)接受TAISE簡又新董事長(左)頒獎。(照片由TAISE提供)

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中鋼再度展現永續力。財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）今（26）日在台北舉行「2025全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」，中鋼一舉奪下 「台灣十大永續典範企業獎」，這是中鋼 第9度獲此最高榮譽，同時包辦氣候、高齡友善、創新成長、循環經濟等多項領袖獎，共計拿下 8項大獎。此外，中鋼永續報告書也分別獲得 TCSA「白金級獎」及 GCSA「銀獎」肯定。

▲中鋼近日也獲得BSI頒發「ESG永續發展領航獎」，由生產部門吳榮輝助理副總經理(右)接受BSI全球人本暨社會永續發展總監Kate Field(左)頒獎。

廣告 廣告

近期，中鋼更獲得 BSI 頒發「ESG永續發展領航獎」，顯示其在國內外永續評比中持續保持領先，ESG成果備受國際肯定。

綠能減碳成績亮眼 — 減碳151.57萬噸、再生鋼材需求大幅成長

面對全球產業變局，中鋼以「智慧創新、綠能減碳、價值共創」為公司願景，推動「高值化精緻鋼廠」與「綠能產業」雙軸策略。在減碳上，中鋼自2018年至2024年完成 1,281件減碳措施，年減碳量已達 151.57萬公噸。另積極開發高再生比鋼材，目前累積取得 14張UL 2809證書，應用遍及熱軋、冷軋、鍍鋅與電磁鋼等鋼種，今年上半年接單量較去年同期成長約 26%。

AI 驅動智慧鋼廠 — 推動近500件專案、創造20億效益

因應AI浪潮，中鋼2023年成立「數位轉型推動小組」，跨部門開發智慧製程與智慧物流系統，包括煉鐵、煉鋼及鋼品銷售等領域皆導入AI工具。截至目前，中鋼已完成 近500件AI專案，累積效益高達 20億元，打造鋼鐵業最具代表性的智慧製造案例。

強化供應鏈與精緻鋼品 — 高端產品上半年銷量成長15%

中鋼同步推動供應鏈升級，開發「高值手工具鋼」「跨世代車用鋼」「超能效電磁鋼」等高附加價值產品。今年上半年「精緻鋼品」銷售量達 43萬噸，比去年同期成長 15%，帶動整體產業鏈升級。

治理與公益並行 — 2050碳中和、托嬰中心與志工行動

中鋼在治理上設置「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自督導，規劃短中長期碳中和路徑，並投入「富氫高爐」「增用廢鋼」「鋼化聯產」等前瞻技術。

在員工與社會共融方面，中鋼建置托嬰中心、推動完善的培訓制度與福利措施，並透過長青志工計畫及環境教育巡迴車推廣永續理念，巡迴已累積 479趟次、4071人次，持續深化企業社會影響力。（圖╱BSI提供）