中鋼9月營收243.85億創63個月新低！稅前淨損縮小至9.81億元

中鋼（2002）今（30）日下午2點31分發布重大訊息，公告9月份自結合併營收及稅前損益。9月稅前淨損約9.81億元，儘管虧損幅度較8月改善24%，但營收僅達243.85億元，創下63個月以來新低，月減1.4%、年減8.8%。

中鋼（2002）今（30）日下午2點31分發布重大訊息，公告9月份自結合併營收及稅前損益。（圖/翻攝自Google Maps）

中鋼指出，9月鋼品銷售量為61.39萬噸，累計出貨量達555.87萬噸。營收下降主要因鋼價下滑與銷量減少影響，同時累計前三季稅前淨損達46.8億元，較去年同期的36.41億元盈餘大幅下降229%。9月虧損縮減得益於鋼鐵業單位毛利提升與礦業投資股利入帳，部分抵銷因銷量減少帶來的負面影響。然而，累計虧損的主因包括鋼價持續走低、毛利減弱，加上礦業投資股利減少及財務成本增加。

展望未來市場，經濟合作暨發展組織（OECD）預測2026年全球經濟成長將維持平穩，而世界鋼鐵協會則預估明年全球鋼鐵需求將溫和增長至17.72億公噸。然而，歐盟計劃調降鋼鐵免稅配額，並對超額進口徵收50%的關稅，可能改變全球鋼鐵貿易格局。

中鋼分析，台灣出口動能仍仰賴半導體與人工智慧產業的帶動，但傳統產業需求依舊疲弱，鋼市短期內將呈現盤整築底的態勢，鋼鐵需求的溫和復甦及政策變動，將是影響未來營運的重要因素。公司未來將持續關注全球鋼市動態，並調整策略以應對挑戰。

