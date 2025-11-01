中間派政黨贏得大選 黨魁可望成荷最年輕總理

記者賴名倫／綜合報導

「英國廣播公司」（BBC）報導，荷蘭中間派政黨「民六六」黨魁葉騰於10月31日召開記者會，宣布已在國會大選中獲勝；儘管最終計票結果預計將於3日晚間揭曉，但各界預期現年38歲的葉騰，將可望成為荷蘭史上最年輕總理。

荷蘭於10月29日舉行國會大選，儘管由極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）率領的自由黨（PVV）在選前聲勢最旺，但荷蘭國家通訊社（ANP）公布的最新計票結果顯示，「民六六」黨獲得約16.9%選票，並以約1.5萬票差距，穩定領先獲得16.7%的自由黨；即便尚有一處本土選區與海外選票計票作業尚未完成，但各界咸認選舉結果大勢底定，因此葉騰也召開記者會，提前宣布贏得本次國會大選。

報導指出，荷蘭國會全部共有150席，而「民六六」最終總席次預計上看27席，較自由黨多出關鍵一席，使葉騰能以最大黨黨魁身分出任總理；不過由於荷蘭政黨意識形態與政綱主張分歧，因此各黨領袖也預計將於4日在國會會面，選出協調者，徵詢各黨合作意願與意見，並啟動為期數月的組閣談判，致力籌組多數執政聯盟，領導荷蘭未來內政與外交政策走向。

荷蘭中間派政黨「民六六」黨魁葉騰宣布贏得國會大選，可望上臺組閣，成為歷來最年輕總理。（達志影像／美聯社）