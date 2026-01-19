中間選民成關鍵 ! 高雄市長最新民調 柯志恩44%領先、賴瑞隆37.7%緊追

《ETtoday民調雲》最新調查顯示，在藍綠對決情境下，柯志恩以 44.0% 支持度暫時領先賴瑞隆的 37.7%，雙方差距為 6.3 個百分點，高雄市長選戰逐漸升溫。 圖:翻攝自賴瑞隆、柯志恩臉書(新頭殼合成)

[Newtalk新聞] 隨著 2026 年高雄市長選舉逼近，民進黨初選結果已出爐，由立委賴瑞隆代表出戰，將與國民黨立委柯志恩正面對決。《ETtoday民調雲》最新調查顯示，在藍綠對決情境下，柯志恩以 44.0% 支持度暫時領先賴瑞隆的 37.7%，雙方差距為 6.3 個百分點，高雄市長選戰逐漸升溫。

調查指出，柯志恩支持者高度集中於藍營及泛藍陣營。在國民黨支持者中，有高達 97.2% 表示支持柯志恩，泛藍支持者支持比例亦達 92.2%，顯示其在藍營基本盤中具備高度凝聚力。此外，台灣民眾黨支持者也明顯偏向柯志恩，支持度達 75.8%。

賴瑞隆方面，其支持主要集中於綠營選民。在民進黨支持者中，有 87.7% 支持賴瑞隆；台灣基進黨支持者則呈現全面支持，比例高達 100.0%。泛綠支持者中，賴瑞隆的支持率為 69.8%，而時代力量支持者則有 58.5% 表態支持。

民調交叉分析亦顯示，藍綠陣營分化明顯，中間選民部分，柯志恩支持度以 37.5% 暫時領先賴瑞隆的 23.2%，反映選戰仍存在變數。值得注意的是，仍有 6.4% 的受訪市民表示不投票或投廢票，另有 11.9% 表示不知道或沒有意見。

此外，針對現任市長陳其邁施政，高雄市民整體滿意度達 64.4%，不滿意者為 31.8%，另有 3.8% 表示不知道或沒有意見。在城市發展方面，民眾最肯定的為「大型演唱會與城市行銷」，支持度為 66.3%；其次是「交通建設與公共運輸改善」（33.8%）及「市容景觀與公園綠地改善」（32.3%）。「招商引資與產業推動」的成效也獲近 25% 市民認同。

對於下一任市長最希望改善的議題，市民最關注「空氣品質與工業污染問題」（52.0%），其次是「美濃大峽谷開發爭議」（36.3%）、光電政策與農地衝突（32.5%）及財政負擔沉重、負債高（32.1%），反映高雄市民對於環境與城市治理的高度關注。

本次民調由《ETtoday民調雲》於 2026 年 1 月 14 日至 16 日進行，對象為設籍高雄市、年滿 20 歲以上民眾，回收有效樣本數 1,078 份，在 95% 信賴區間內，抽樣誤差為正負2.98%。

