中間選民轉向、年輕世代支持 出口民調揭高市壓倒性勝選關鍵

日本首相高市早苗2月8日在東京的自民黨競選總部，對自民黨的大勝做出反應。路透社



日本眾議院改選結果出爐，自民黨獨力拿下超過三分之二席位，取得壓倒性勝利。出口民調發現，多數中間選民選擇票投自民黨，而這似乎得益於首相高市早苗的高人氣。專家分析，自民黨大勝的關鍵在於以「選擇首相」為選戰核心，成功將內閣的高支持率轉化為選票。

自民黨在此次眾議院選舉中單獨贏得316席，超過總席次三分之二的310席，日本放送協會（NHK）指出，這是第二次世界大戰後首度有政黨在眾議院獨力取得三分之二以上的席位，堪稱歷史性的壓倒性勝利。

日本時事通信社8日進行出口民調，調查中間選民在比例代表投票中支持的政黨發現，有25%的選民票投自民黨居冠，其次是中道改革聯合的18.2%，國民民主黨以13.9%位居第三，「未來團隊」（チームみらい）則以11.4%緊隨其後。

自民黨上次在比例代表的選戰中得到多數中間選民青睞已是2022年參議院選舉。2024年的眾議院選舉由立憲民主黨領先，去年的參議院選舉則由國民民主黨居首。本次民調顯示，在自民黨總裁（黨主席）、首相高市早苗的高人氣加持下，大量中間選民轉向支持自民黨。

中間選民約佔受訪者總數的20％。在單一選區投票中，中間選民的投票意向同樣以自民黨居冠（39.5%），其次為中道改革聯合（25.2%）、國民民主黨（10.1%）、參政黨（6.4%）及日本維新會（6.0%）。

若按年齡分析，在比例代表投票中，自民黨獲得所有年齡層的多數青睞，18至19歲的選民更有43.4%投票支持自民黨。

日本放送協會（NHK）政治部記者安藤和馬分析，自民黨取得壓倒性勝利的關鍵，在於以「選擇首相」為選戰核心，並將高市早苗當作自家門面帶頭衝鋒，成功將內閣的高支持率轉化為選票。而高市的街頭演說在各地吸引大批民眾參與，年輕選民的身影尤為顯著。

安藤和馬指出，NHK出口民調顯示，在比例代表投票傾向上，自民黨獲得所有年齡層的多數青睞，並引述自民黨高層說法稱：「我們成功重獲年輕世代的支持，而這正是安倍（晉三）政權昔日的強項。」

