中院審理九州洗錢438億 35被告全傳…恐近百人「大場面」

台中地檢署偵辦九州集團博弈案，起訴總裁陳政谷涉嫌洗錢438億元，包括前警政監林明佐及有最美女董座稱號的徐培菁等35名被告。今（22）日上午再度開庭，預計一口氣全部傳喚，連同辯護人恐怕近百人到庭，場面浩大。

「最美女董座」出庭不發一語 林明佐請假未到

九州集團博弈案今日再度開庭，台中地院大陣仗傳喚35名被告，今年6月才剛羈押期滿交保的集團總裁陳政谷出庭時態度輕鬆，也沒有特別表示意見。

陳政谷出庭時態度輕鬆。圖／台視新聞

除了集團總裁陳政谷，前電競董座徐培菁也在律師陪同下出庭，不發一語快步走進法院。另有部分被告，包括前三線兩星的前警政監林明佐，被控涉嫌收受6000多萬元，但他今天請假未出庭。

徐培菁不發一語的快步走進法院。圖／台視新聞

一口氣傳喚35名被告 恐出現近百人「大場面」

案件自去年10月開始陸續開庭，審理了一年仍在準備程序階段，但因原受命法官調動、合議庭改組，這次一口氣傳喚30多名被告出庭應訊，被告及律師幾乎把可容納120人的第二法庭坐滿，場面十分壯觀。

這起洗錢案的不法金流高達438億元規模龐大，審理難度高，再加上原承審受命法官異動調職，全案改由新法官接手，預計明年將密集開庭審理。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台中／綜合報導 責任編輯／網路中心

