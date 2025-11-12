中陽集團證實 in89影城將進駐大里藝術廣場

▲台中地方社群平台掀起「大里終於要有電影院」熱烈討論，中陽集團證實了。（圖／中陽集團提供）

[NOWnews今日新聞] 近日，台中地方社群平台出現大里藝術廣場「in89 豪華影城」施工現場照片，引發「大里終於要有電影院」熱烈討論。對此，負責大里藝術廣場招商、營運的中陽集團今日證實，in89 豪華影城確實將進駐外，並表示將展開新一波招商計畫，打造集「影視育樂 × 生活商圈 × 藝文展演」於一體的全新地標。

近年屯區人口快速成長，但區內始終缺乏能全面滿足生活商業需求的大型育樂據點。社群網路對「影城進駐」的討論，顯示居民對於休閒、藝文與生活機能的高度期待。

中陽集團表示，in89 豪華影城的進駐，將正式填補大里、霧峰、太平等區域長期以來沒有電影院的空白。影城以頂級影音設備與特色影廳設計為主軸，打造優質觀影體驗。未來也將與園區活動串聯，舉辦影展、創意市集、影迷活動等，讓觀影成為大里及周邊區域的日常文化體驗。

中陽集團指出，這次 in89 的進駐，將讓大里藝術廣場從「文化展演場域」升級為「生活育樂聚落」，不只是看電影的地方，更是凝聚社群的城市客廳。配合影城進駐，中陽集團已啟動新一輪招商計畫，鎖定知名主題餐廳、連鎖零售品牌等業態，未來將以「一日遊生活圈」為概念，結合周邊景點，打造宜居又宜遊的城市生活節點，滿足多元生活需求

