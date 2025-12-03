中電動車狂攻巴西 插旗拉美市場全面洗牌

巴西街頭的車以往都是美日系車款，但隨著中國電動車大量湧入，中式電動車正以前所未見的速度插旗拉美市場。2024 年巴西從中國進口的電動與油電混合車暴增近十萬輛，價格優勢更讓在地車廠與工會倍感壓力。巴西政府從明年開始宣布恢復35%關稅，這場中國電車攻勢不再只是銷量競賽，而是攸關產業版圖重組的長期戰略。

充滿熱帶風情的巴西，除了陽光、沙灘與比基尼，近兩年街頭還多了一個全新風景。越來越多電動車在路上穿梭，成為這個南美大國的新潮流。里約居民觀察到明顯變化，他表示最近「看到很多比亞迪和其他電動車，因為價格親民，吸引非常多人購買」。

巴西過去以日系與美系燃油車為主流，如今電動車市場卻由中國大陸快速占領。根據巴西海關資料，僅在2024年，巴西就從中國大陸進口十三萬八千輛電動車與油電混合車，比前一年暴增近十萬輛。南美市場掀起的這股電能浪潮，也讓中國車廠把這裡視為全球擴張的重要前線。

戰略與科技研究中心副主任馬佐科指出，中國電動車廠在本土承受巨大競爭壓力，因此積極向外尋找新市場，形成大規模海外進軍的現象。

在美國高關稅阻擋之後，中國車企將目光轉向拉美、中東甚至非洲。對他們來說，這些地區不只是一場銷售競爭，更是一次重新佈局全球產業版圖的機會。

巴西民眾也感受到中國品牌影響力正在上升。一位車主提到，中國車不只到處可見，還積極投資當地市場。事實上，2015年巴西取消三十五％電動車進口稅後，比亞迪便以電動巴士切入市場，現在已擁有拉美規模最大的工廠之一，佔地相當於六百四十五座足球場，年產能目標三十萬輛。長城汽車則在聖保羅接手賓士舊工廠，預計二〇二五年正式啟動生產。

然而，中國車的快速擴張也引發勞工界擔憂。巴西金屬勞工工會表示，中國電動車若在當地大量湧入，可能威脅本地汽車產業的工作機會。

儘管如此，價格依然是消費者最強的誘因。比亞迪「海豚 Mini」在巴西售價約兩萬兩千美元，比通用汽車的最低價電動車便宜七千多美元。許多巴西車主坦言，就是因為價格而直接選擇中國品牌。

CNBC汽車產業記者也分析，中國車廠的品質差距正快速縮短，雖然在品牌信任上仍追不上日系車，但對預算有限的民眾而言，中國電動車依然更具吸引力。

面對產業衝擊與政治壓力，巴西政府已決定重新恢復關稅，並在二〇二六年將電動車關稅調回三十五％。對中國車廠來說，下一階段的競爭恐怕不再是短期的銷量衝刺，而是如何在高關稅環境下，仍成功塑造市場與品牌位置。

馬佐科強調，中國車企採取的是長線策略，不一定追求立即獲利，而是要確立在新興市場的主導權。這場競賽正在改變全球汽車產業的重心，也讓巴西成為綠色革命的核心舞台。

