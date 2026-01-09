中非人文交流年 習近平籲全球南方團結

（中央社台北9日電）中國國家主席習近平日前表示，希望中國和非洲以「人文交流年」為契機，深化治國理政經驗交流，攜手推進現代化，為全球南方團結應對全球性挑戰作出新貢獻。

中國外交部官網公布，2026年「中非人文交流年」開幕式當地時間8日在東非國家衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴舉行。習近平向中非人文交流年開幕式致賀信，並由中國外交部長王毅在會上宣讀。

習近平指出，在中非開啟外交關係70週年之際舉辦人文交流年，「是我與非洲領導人達成的重要共識」，是在新的歷史起點上推動中非友好進一步深入人心的重要舉措。

習近平強調，文明交流互鑒是推動人類文明進步和世界和平與發展的不竭動力，希望中國和非洲以人文交流年為契機，賡續傳統友好，加強文明互鑒，密切人員往來、特別是青年交往。

習近平也表示，希望雙方深化治國理政經驗交流，攜手推進現代化，促進28億多中非人民心相通、情共融、力同聚，為全球南方團結應對全球性挑戰、弘揚全人類共同價值、推動構建人類命運共同體作出新的中非貢獻。

王毅在會上表示，當今世界正在經歷百年未有之大變局，國際格局發生著重大歷史性變化。以中國和非洲為代表的全球南方不可阻擋地發展崛起，同時世界還很不太平，叢林法則違反國際法和國際關係基本準則，強權霸凌侵害開發中國家正當權益。

王毅強調，面對變亂交織的世界，中非雙方比以往任何時候都更需要加強團結互助，增進交流合作。雙方要堅持發展優先，做推進現代化的同路人，讓中國大市場成為非洲的大機遇。

王毅7至12日應邀訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，並在非盟總部出席「中非人文交流年」開幕式，與非盟委員會主席尤索夫（Mahmoud Ali Youssouf）舉行戰略對話，發布「中國－非盟戰略對話聯合新聞公報」。

據新聞公報，中非雙方對近期委內瑞拉事態發展表示嚴重關切，重申各國主權和領土完整必須獲得尊重，聯合國憲章和國際法確立的基本原則必須得到遵守。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150109