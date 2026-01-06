中韓元首北京會談：習近平高調提「捍衛二戰成果」 李在明堅持「一個中國」、深化戰略合作

新年伊始，韓國總統李在明於5日與中國國家主席習近平舉行會談，共商民生與和平問題。根據新華社報導，習近平說，中韓要「攜手捍衛二戰勝利成果」及共同反對保護主義；李在明則說，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持「一個中國」，並深化戰略合作。

李在明訪京前夕，發生震驚國際的美國對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，快速變化的國際局勢令外界也相當關注李在明此訪與習近平的會談內容，除涉及中韓關係外，李在明對台灣議題的表態與兩人對現今國際局勢發展的看法，也是關注焦點。

習近平強調共同利益與地區穩定

韓聯社報導，這是兩位領導人2025年11月1日在亞太經合組織（APEC）慶州峰會舉行會談後的第二次會晤。會談從下午4時47分開始，共持續90分鐘。根據新華社報導，習近平表示，他與李在明已2次見面並實現互訪，體現對中韓關係的重視。中韓兩國長期堅持「以和為貴」、「和而不同」，超越社會制度和意識形態差異，相互成就、共同發展。

習近平提到，雙方應延續這一傳統，不斷增進互信，尊重各自選擇的發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話協商妥善解決分歧。習近平說，當前世界百年變局加速演進，國際形勢更加變亂交織。中韓在維護地區和平、促進全球發展方面「肩負重要責任，有廣泛利益交集」。

習近平又說，80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利。今天更應「攜手捍衛二戰勝利成果」，守護東北亞和平穩定。作為經濟全球化的受益者，中韓要「共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義」。

韓國總統李在明2026年1月訪問北京，會見中國國家主席習近平。（美聯社）

李在明強調尊重一中、深化戰略合作

根據新華社報導，李在明表示，韓中曾共同抗擊日本軍國主義侵略，韓方感謝中方對韓國在中獨立運動舊址的保護。韓方高度重視對中關係，願以新的一年首次「元首外交」為契機，鞏固韓中關係全面恢復發展勢頭，求同存異，深化韓中戰略合作夥伴關係，共同開闢兩國關係發展新局面。

李在明稱，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持「一個中國」。韓方願與中方加強多邊協調，為世界繁榮發展作出貢獻。他並預祝中國主辦今年亞太經濟合作會議（APEC）峰會取得成功。

關於台海的問題，李在明日前在《央視》「高端訪談」專訪中，回應說：「我本人也可以明確表示，韓國始終尊重一個中國。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸問題在內的周邊問題上，維護和平與穩定對我們而言至關重要。韓中兩國的基本關係，在建交之初就確立了非常原則的、基本的立場。可以明確地說，韓國政府始終恪守這一立場，從未偏離。」

李在明又說：「我認為，韓中關係的健康發展，有賴於雙方對彼此核心利益的充分尊重以及對各自立場的相互包容。在此背景下，我們對中國最核心的關切——台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。」

多項合作協議簽署：AI、文化產業成焦點

會談後，中韓雙方共同見證簽署科技創新、生態環境、交通運輸、經貿合作等領域15份合作文件。當晚，習近平與其夫人彭麗媛在人民大會堂金色大廳為李在明夫婦舉行歡迎宴會。

韓聯社報導，李在明還形容，此次會談將為今年成為韓中關係「全面復甦的元年」創造重要契機，希望與習近平一道開闢韓中關係發展新篇章，在民生領域繼續展開橫向合作。他也提到朝鮮半島和平問題，表示將與中方一道謀求實現朝鮮半島和平的切實可行方案。

另外，李在明5日出席中韓商務論壇時提到，當前韓中貿易額停留在3000億美元規模，亟需開拓新合作領域。他提及人工智慧作為未來核心技術，有望成為兩國合作的新引擎，推動製造、服務等多領域合作邁向更深層次。他還提到消費品與文化產業也將成為合作新突破口，並指電影、音樂、遊戲、體育等也具備廣闊合作潛力。中國副總理何立峰出席商務論壇時指出，中國將堅定不移擴大高水準對外開放，歡迎包括南韓企業在內的各國企業赴陸投資、共享發展機遇。



