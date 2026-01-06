中韓瞬熱 李在明展現平衡外交
韓國總統李在明4日展開對中國的「國是訪問」，並於5日與大陸國家主席習近平進行會談。這也是自2025年10月慶州會晤以來，韓中領導人的第二次峰會，李在明迅速掃平韓國前總統尹錫悅因過度親美所導致的韓中關係矛盾。習近平還承諾將深化韓中戰略合作夥伴關係。兩國關係「瞬熱」，可見一斑。
李在明上任時，曾因他中間偏左的政治光譜，讓各方擔憂他會大幅「親中」。但現在看來，他卻是個「平衡外交」的高手。去年8月，他上任後的首次出訪居然選擇了在韓國國內高度爭議的日本，緊接著訪問美國，傳達鞏固「美日韓同盟」的決心，讓外界對他的左傾色彩釋疑。
不久後，在去年10月APEC期間，李在明會晤習近平時又談及加強韓中戰略合作夥伴關係、擴大高層溝通機制與穩定雙邊關係。李尋求在美中的雙邊下注態勢已然明顯。
對韓國來說，「美韓同盟」提供韓國在應對北韓核子威脅的保護傘，以及對北韓「硬威懾」所需的資源與能力。但若要尋求與金正恩「軟融合」，就必須借道中國。韓國對北韓的軟硬兩手，借重的國家不同，導致結構上尋求在美中之間的平衡成為上策，但不是每屆領導人都願意這麼做，而李在明創造了他的韓式「戰略模糊」。
當前東亞區域的政治條件也恰巧加速了中韓的和解與合作，產生韓國在美中之間尋求平衡外交的空間。日本首相高市早苗右派色彩已現，「抗中」色彩難以抹滅；菲律賓總統小馬可仕，親美態度鮮明，與中國島礁爭議難解。而目前兩岸政治分歧嚴重，雙方要尋求政治妥協的機會較低。
在川普政府發布新版《國防安全戰略》後，美國所強調的第一島鏈上，韓國或成為當前中國較有機會進行外交突圍的國家。從中方這次高規格接待李在明來訪，可見端倪。
李在明在接受大陸央視採訪時表示：「『尊重』一個中國」，回應了中方最在意的「定海神針」，李給出此禮，其他都好談了。不過他留了一手，使用了「尊重」而非「接受」。在對日問題上，李技巧性地以日本殖民韓國的歷史回應習近平的抗日說，不得罪任何一方。就外交意義而言，李在明是一個巧妙的平衡者。
隨行的三星、SK、現代、LG四大財團掌門人及超過200家企業代表，凸顯了李在明此行的經貿導向。而中國在李訪華前夕暫停了對韓國造船企業的制裁。李在明在川普對韓國汽車業與晶片採行高關稅的威脅下，找到了大陸市場作為避風港，成功地開闢了另一條生路。不過以川普的精明生意人盤算，李在明能否持續外交平衡，仍待觀察。（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）
