中韓聯手下的台日地緣困局

東北亞的地緣政治正經歷一場深層的「撥亂反正」。隨著李在明就任韓國總統並在訪華行程中取得重大成就，過去幾年由尹錫悅政府刻意製造的「美日韓同盟」正宣告瓦解。這場變動的動能除了源於現實的產業利益，更深埋在兩套截然不同的歷史敘事中：一套是中韓共享、基於血淚的「反侵略認同」；另一套則是台灣獨特的「殖民文明開化」的想像。

李在明此次訪華特別前往上海韓國臨時政府舊址，並瞻仰尹奉吉義士紀念館，其象徵意義不言而喻。除了尹錫悅等少數親日政客，大多數韓國總統對中韓關係都有著極清醒的認識：大韓民國的建國歷史與中國的抗日民族復興，在20世紀上半葉是系出同源、共生共榮的。

「莽莽神州嘆陸沉，救時無計愧偷生。摶沙有願興亡楚，博浪無錐擊暴秦。」安重根、尹奉吉、李奉昌等朝鮮抗日義士，都是在朝鮮國家民族最絕望時救亡圖存的知識分子，最後只能以死相博，試圖喚醒民眾。他們是與《史記》〈刺客列傳〉裡的荊軻、聶政一樣的悲壯死士。這些血色記憶不僅是兩國民族歷史建構的基石，更是對日本右翼史觀最強力的反擊。

李在明的舉動是向國際社會宣告：韓國與中國是曾並肩守護東亞歷史正義的「血盟」，這是台日間那種自以為是的「殖民文明開化」想像連結所無法企及的。

與中韓強烈的反日痛感形成鮮明反差的是台灣當前的主流敘事。為了推動「去中國化」，台灣獨派史觀刻意將日本殖民時期重新詮釋為「文明開化」的啟蒙。這種對殖民者的感激與美化已成為台獨論述中不可或缺的對日心理依賴。

藉由歌頌日治時期的現代化成就，台灣試圖從心理上切斷與中國的文化臍帶，轉而投入日本的文明秩序。然而，這種「文明想像」在受過日本侵略的中韓眼中，無異於對亞洲民族尊嚴的背叛。當台灣越是強化這種「殖民文明論」，就越是在無形中把自己推到了中韓共同歷史的對立面。

特別是日本首相高市早苗公然宣稱「台灣有事即日本有事」，暗示可能的武力介入台海。雖然日本政府事後在言語說明上已悄然退卻，但這並不妨礙北京借機啟動嚴厲的經貿打擊回應，逐漸形成中韓聯手對付台日的格局。

中韓關係的改善正迎來關鍵外部契機。在產業層面，隨著美國意識到極端出口管制的邊際效應遞減，並開始放寬甚至取消部分高科技出口限制，中韓在半導體供應鏈、新能源技術上的深度合作已勢不可擋。這種基於市場邏輯與科技互補的聯手，正悄然重構未來的東亞生產供應鏈體系。

更宏觀地看，美國新「唐羅主義」的抬頭，使其戰略重心趨向於將美洲視為核心勢力範圍，並逐步減少在亞洲的過度擴張與軍事投入。在美國戰略收縮的背景下，中韓的聯手極有可能填補未來的權力真空，使中國的戰略緩衝區從傳統的北緯38度線，實質性地推向了對馬海峽。

當台灣沉浸在日治時期「文明開化」的文青式溫情想像，並以此作為「去中國化」的起點，其實東亞的格局已發生了根本性的質變。隨著美國回歸門羅主義並退出亞洲，未來中韓藉由「血色記憶」與「科技互補」建構的防線，正將台灣想像所依附的勢力一步步擠出東亞。

對台灣而言，若無視中韓之間根深蒂固的民族主義脈絡與大國博弈的清醒理性，最終只會發現自己站在歷史與地緣的雙重夾縫中。當中國的戰略緩衝區位移至對馬海峽，台灣那份自我催眠式的文明想像，恐怕難以抵擋當今現實主義的歷史回歸。（作者為國立雲林科技大學副教授）