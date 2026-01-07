中韓領袖90分鐘會談內容曝光! 北京提4回報換4要求 拉攏南韓削弱美影響力

南韓總統李在明近期出訪北京，與中國國家主席習近平會面。有中國媒體分析認為，隨著兩國元首互動頻率增加，中韓關係將可能大幅升溫。但也有網友爆料稱，習近平在與李在明會晤時提出 4 項要求，試圖將南韓拉攏為中國盟友。 圖：翻攝新華社

[Newtalk新聞] 南韓總統李在明 4 日出訪北京進行國是訪問，並與中國國家主席習近平舉行了長達 90 分鐘的會談，甚至共同簽署多達 15 份合作文件，中韓兩國元首間的互動也持續升溫。有中國媒體分析認為，李在明此次中國行不但能緩和兩國間的對立情勢，更可能透過三個方向加強兩國間的合作。但也有消息稱，習近平藉此次與李在明會面的機會提出 4 項要求，試圖拉攏南韓、降低美國等傳統盟友對該國的影響力。

根據中國《上觀新聞》報導，李在明此次拜訪北京的國是訪問是繼去年 11 月的「慶州會晤」後，中韓兩國元首在 2 個月不到的時間內第二度碰面，元首會談的時間也從原本的 60 分鐘延長至 90 分鐘。該報導認為，不斷升高的互動頻率象徵著李在明與習近平兩人皆追求中韓關係升溫的目標，推測李在明此次訪華將能大幅推動中韓關係的發展。

廣告 廣告

南韓總統李在明夫婦(前左)近期拜訪北京，並與中國國家主席習近平夫婦會面，共同討論韓中關係未來的發展與合作方向。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

該報導指出，李在明在與習近平的會談期間，簽署多達 15 份合作文件，內容包含科技創新、生態環境、交通運輸、經貿合作等多個領域。報導稱，由於李在明為期 4 日的國是訪問尚未結束，中韓兩國未來可能推出更多的合作協議，進一步加深雙方的合作規模。

該報導表示，李在明此次中國行將就三個方向推動中韓兩國關係回暖，分別是戰略互信、重申原則以及務實合作。該報導強調，李在明自就任南韓總統後，積極修復南韓與中國間的關係，並成功克服前任尹錫悅政府遺留的對立情緒。同時，李在明也針對台灣問題進行表態，強調將繼續秉持「尊重一個中國原則」的立場。最後，該報導認為，李在明簽署的 15 份合作文件將成為未來中韓兩國深入合作的基礎，加強兩國間的互動。

「堤豐」中程導彈系統。 圖：翻攝US ARMY

然而， X 推主「量子．王文哈哈」爆料稱，習近平在與李在明會面時，向李在明提出了 4 項關鍵要求，其中包含「重申並反覆公開宣布『一個中國』立場」、「不得在印太地區運作或使用任何包含美國技術、合作的設備或武器」、「拒絕美軍部署『堤豐』導彈系統」以及「對美國在印太地區擴大軍事任務抱持反對立場」。

「量子．王文哈哈」表示，為了讓李在明接受這 4 項要求，習近平承諾將解除針對韓華海洋的制裁、開放南韓藝人至中國演出、增加赴韓中國遊客的數量並協助李在明創造與北韓領導人金正恩會面的機會。

「量子．王文哈哈」分析指出，習近平對李在明提出的 4 項關鍵要求，是北京當局努力拉攏南韓並試圖切割美韓關係的舉措。另外，針對南韓的 4 項回報也存在讓中國得利的機會，「南韓民眾幾乎無法獲得任何好處，他們可能不希望政府深化與中國間的合作關係」。

中國商務部之前決定對韓華海洋株式會社 (前大宇造船廠)等 5 家美國相關子公司採取反制措施。 圖 : 翻攝自觀察者網

另一方面，X 推主「李老師不是你老師」也從李在明手持華為手機與習近平的合照中，發現日前「霸氣指責日本外交官」的中國外交部亞洲司司長劉勁松。「李老師不是你老師」也開玩笑的表示，當時嚴厲斥責日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰的劉勁松在面對李在明時擺出十分溫和的態度，「乖巧的就像個小學生」。

有網友針對劉勁松巨大的態度差異進行分析，認為劉勁松不一定看得起拜訪北京的李在明，「他很可能只是在『偉大領袖』的面前裝乖而已」。也有網友一針見血的指出，劉勁松的笑和恨不是自己能決定的，「關鍵在比他職位更高的人到底是在笑還是在恨」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

抓馬杜洛前就講好了! 美媒曝 : 白宮數月前就與羅德里格斯兄妹密謀

(影) 伊朗首個城市「淪陷」! 被抗議民眾控制 美軍機現荷姆茲、三角洲部隊也到這....