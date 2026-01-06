中韓「習李會」 韓方重申堅持一中原則、強調經貿合作

中國國家主席習近平與韓國總統李在明5日在北京人民大會堂舉行會談。 圖：翻攝新華社

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平與韓國總統李在明5日在北京人民大會堂舉行會談。雙方強調深化中韓戰略夥伴關係，韓方重申堅持一個中國原則，並期待把握中國「十五五」規劃機遇，推動兩國務實合作取得更多成果。會談背景在美中矛盾關係緊張之際，外界關注韓國如何在韓中美三角關係中尋求平衡，特別是台灣議題與區域安全。

習近平在會談中指出，中韓作為近鄰，應多走動、常來往、勤溝通，中方願與韓方把握友好合作方向，秉持互利共贏宗旨，推動中韓關係健康發展，增進兩國人民福祉，為地區乃至世界和平賦能。他強調，雙方應尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商解決分歧，並在人工智能、綠色產業、銀髮經濟等新興領域打造更多合作成果。習近平意有所指的指出，作為經濟全球化的受益者，中韓要共同反對保護主義，踐行真正多邊主義，推進平等有序的世界多極化。

李在明則表示韓中關係源遠流長，曾共同抗擊日本軍國主義侵略，感謝中方保護韓國在華獨立運動舊址。他強調，韓方高度重視對華關係，願以此次會談為契機，求同存異，深化戰略夥伴關係，開闢兩國關係新局面。李在明明確表示，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國原則，並期待在中國「十五五」規劃中擴大經貿合作，促進國民交流，增進理解互信。雙方並同意加強多邊協調，為世界繁榮發展貢獻力量，李在明並預祝中國主辦今年亞太經合組織領導人非正式會議成功。

韓媒分析指出，李在明訪華前，美中矛盾關係緊張加劇，韓國希望中國支持改善南北韓關係，而中國則盼韓方在台灣問題上支持其立場，推測雙方會談將觸及朝鮮半島無核化等區域安全議題。但根據中國官媒《新華社》刊登訊息，兩國在會談後簽署科技創新、生態環境、交通運輸、經貿合作等領域15份合作文件，但中國未著墨南北韓議題，韓方也僅有概略性的「堅持一個中國原則」帶過。分析認為，李在明訪華行程後，美日韓三邊合作可能出現調整，尤其駐韓美軍正可能擴大行動範圍至朝鮮半島外，包括因應台灣突發事態，強化對中國的戰略嚇阻。李在明希望在韓中美三角關係中尋求平衡的想法，可能受到多方制肘。

