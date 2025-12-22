中頭獎慘變過路財神？集資買彩券少做「這件事」 稅金繳到哭

財經中心／師瑞德報導

每當威力彩或大樂透連槓多期、頭獎上看好幾億時，全民總會掀起一股「集資發財熱」，辦公室同事或親朋好友湊錢包牌，夢想著一夜致富。但財政部中區國稅局示警，如果幸運中了大獎，在開心分錢之前務必檢查一件事，若無法證明是「集資購買」，這筆分出去的獎金恐怕會被認定為「贈與」，屆時獎金還沒花，就得先繳一筆鉅額贈與稅。

沒憑沒據？分錢視同「送錢」要課稅

國稅局指出，依照遺產及贈與稅法規定，所謂的「贈與」，是指將自己的財產無償送給別人。在集資買彩券的情境下，如果是由其中一人代表領獎，再將獎金匯給其他出資人，若缺乏「集資證明」，國稅局很容易認定這筆錢是領獎人「送」給親友的，而非「分配投資收益」。一旦被認定為贈與，且金額超過免稅額，就必須繳納贈與稅，讓原本的喜事蒙上陰影。

自保絕招曝光！拍照、對話紀錄全是證據

不想讓財神爺變稅務員？國稅局教戰「自保撇步」。民眾在集資當下，一定要自行留存證明文件。最簡單的方式就是保留「出資者姓名」、「購買日期」、「購買地點」以及「已支付款項」的證明。

國稅局建議，最聰明的做法是在買完彩券後，立刻用手機「拍照」，並將照片傳到集資群組（如LINE或Messenger），照片中最好能清楚拍到彩券號碼與集資名單、金額。這不僅能作為中獎後的分配依據，若日後遭國稅局查核或檢舉時，這張照片與對話紀錄就是最強的「擋箭牌」，證明這筆錢是大家一起出的，絕非贈與。

真要送錢？30天內記得申報

當然，如果中獎人是真的想大方分享喜悅，將部分獎金「無償」送給親友，那就另當別論。國稅局提醒，若確實屬於贈與行為，且金額超過每年的免稅額度，記得要在贈與行為發生後的30天內，主動向主管機關辦理贈與稅申報，以免因漏報而受罰。別讓一時的疏忽，讓發財夢打了折扣。

