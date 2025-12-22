中頭獎的麻煩？集資買彩券卻提不出證據 贈與稅恐繳到哭

每當威力彩或大樂透連槓多期、頭獎上看好幾億時，全民總會掀起一股「集資發財熱」，許多人會與辦公室同事或親朋好友湊錢包牌，夢想著一夜致富。然而，財政部中區國稅局近日發出警示，若幸運中獎，在分配獎金之前，務必檢查是否能證明是「集資購買」。若無法提供相關證明，這筆獎金將可能被視為「贈與」，屆時即使獎金尚未花費，也需繳納高額的贈與稅，讓原本的喜事蒙上陰影。

財政部中區國稅局提醒，中獎分獎金前，務必確認能證明是「集資購買」，否則可能被視為「贈與」，需繳高額贈與稅，影響喜事心情！（資料圖／中天新聞）

為了自保，國稅局建議在集資購買時，應妥善保留證據。最簡單的方式是拍照並保存出資者的姓名、購買日期及金額等資料，並將照片傳送到集資群組中。這些證據可以作為日後分配獎金的依據，若遭到查核或檢舉時，也能有效證明這筆錢是大家共同出資的，而非單方面的贈與。

如果中獎者希望無償分享獎金給親友，則需要注意，若贈與金額超過免稅額，必須在贈與行為發生後30天內主動向主管機關申報，以免因漏報而受到罰款。

