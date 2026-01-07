中頻跨國鎮壓 外交部籲國際共同制止惡行

針對中國國台辦宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」一事，外交部今天(7日)嚴厲譴責，同時呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑，而外交部也會持續與政府相關部會密切協調應處，並強化外館緊急應變救助機制，以確保國人安全。

內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀被中方列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，還稱要依法終身追責。

外交部表示，中國政府一再以「跨國鎮壓」及「長臂管轄」蠻橫手段，對我國及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，不僅戕害人權、逾越法治文明底線，也嚴重違反國際法精神及國際人權規範，外交部予以嚴厲譴責。

外交部表示，將持續與政府相關部會密切協調應處，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人安全。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)政府除與國際社會加強合作反制外，外交部與各外館持續密切關注可能狀況，強化外館緊急應變機制，另與政府其他部門協力合作。』

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。受跨國鎮壓迫害的國人都是政府保護對象，而對於配合中國跨國鎮壓對我國人進行「舉報」行為的國內協力者，都應受到法律制裁。