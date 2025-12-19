中風出院改住地區醫院復健 衛福部115年首季試辦

（中央社記者曾以寧台北19日電）為助中風等患者在脫離急性期後持續復健，衛生福利部參考日本作法，將地區醫院、區域醫院轉型提供復健病房，持續提供3個月積極復健，預計明年第1季啟動試辦，盼減少失能。

衛生福利部中央健康保險署自民國103年起，分階段啟動「急性後期整合照護計畫（PAC）」，幫助腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折等患者，在「黃金治療期」重建功能。

為進一步銜接這些患者從出院到返家的路途，衛福部次長呂建德今天表示，將推動地區醫院轉型為復健醫院，或以長照機構建設中介轉銜全日專區，提供復能訓練。

其中，醫院轉型部分，健保署長陳亮妤出席「全民心防線再升級 健保強化血脂管理」記者會說明，健保署會委託地區醫院、區域醫院，針對還有復健潛能、中風、周邊神經損傷者，提供更進一步的復健病房。

陳亮妤說明，此模式是參考日本，因應高齡化社會希望減少失能而推動。以中風為例，過去在住院後，健保有提供3個月的PAC，現在則希望再增加3個月的積極復健，以避免患者後續走向風險，因此希望在北、中、南、東地區都設置復健病房。

相關期程，陳亮妤說，目前正在準備對外招標，預計明年初正式上網公告；相關健保給付預計將於今年底共擬會討論。最快預計明年第1季即會啟動試辦。

對此，台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，此規畫最早的想法是有些病人出院後，可能還需要較高度醫療照顧；不少地區醫院確實有空床狀況，加上醫療人力也比長照機構完善，因此一定全力支持。

不過，朱益宏也指出仍需要克服的問題，包含地區醫院多是急性一般病床，患者中介停留時間，是否仍受醫療法限制，須要醫師每天查房、記病歷，護理師必須3班進行護理紀錄，還是可按照長照服務法，不用這麼嚴格；若比照醫療法處理，給付上有沒有給付相關專業人員費用，或是醫療院所要收自費等。

此外，朱益宏指出，病人入住以後，計算醫院佔床率、評鑑時如何評估等，都會是在後續行政相關的疑義。不過，待相關細節更清楚後，地區醫院一定全力配合。（編輯：管中維）1141219